logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Želio sam da odem iz Zvezde": Seol šokirao javnost izjavom, otkrio gdje je puklo u pregovorima

"Želio sam da odem iz Zvezde": Seol šokirao javnost izjavom, otkrio gdje je puklo u pregovorima

Autor Dragan Šutvić
0

Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde Jong Vu Seol otkrio je da je želio da napusti klub i oproba se u novoj sredini.

Seol htio da ode iz Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Jong Vu Seol tokom reprezentativne pauze nalazi se na pripremama sa svojim nacionalnim timom. Zbog toga je imao priliku da sa korejskim medijima razgovara i o Crvenoj zvezdi, odnosno o transferu koji je dugo čekao u crveno-bijelom dresu, ali se ipak nije dogodio.

Bio je iskren Seol i otkrio da je želeo novu sredinu i novi izazov.

"Kada se pojavila mogućnost da napustim klub, želio sam da prihvatim i novi izazov.Želio sam da se isprobam na nešto većoj sceni prije Svjetskog prvenstva i istina je da je bilo pozitivnih razgovora sa nekoliko timova, ali rezultat je bio razočaravajući", otkrio je Seol za medije iz svoje zemlje.

Međutim, naglasio je:

"Bio sam veoma emocionalno iscrpljen neko vrijeme, ali nemam vremena da budem pod stresom trenutno. Bio sam toliko pod stresom kada sam bio pozvan u reprezentaciju i zbog toga sam se odmah sabrao. Mislim da treba da se fokusiram isključivo na Svetsko prvenstvo", dodao je.

Seol se trenutno nalazi u Nešvilu u SAD gdje se sa svojom reprezentacijom priprema za predstojeće zadatke.

"Prvi put sam u Sjedinjenim Državama. Bilo je tako uzbudljivo doći ovdje, a pošto je to mjesto gdje se održava Svetsko prvenstvo, moj način razmišljanja je bio drugačiji. Mislim da sam postigao dobar rezultat protiv SAD jer sam igrao opušteno kao da igram u Seulu", ispričao je fudbaler Crvene zvezde.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Sljedeći zadatak Južne Koreje biće susret protiv Meksika u sredu u tri sata poslije ponoći po našem vremenu. Dok se priprema za susret, Seol mašta i o Mundijalu.

"Prirodno je da fudbaler želi da ode na Svjetsko prvenstvo.Ne mislim da je išta sigurno samo zato što sam trenutno u reprezentaciji. Među igračima koji ovog puta nisu mogli da stignu ima mnogo dobrih igrača. Moram dobro da se snađem u Evropi kako bih zadržao prisebnost i izbjegao povrede kako bih mogao da nastavim da budem u reprezentaciji", zaključio je Seol. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal transferi Seol Jung Vu

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC