"Želio sam da odem iz Zvezde": Seol šokirao javnost izjavom, otkrio gdje je puklo u pregovorima

Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde Jong Vu Seol otkrio je da je želio da napusti klub i oproba se u novoj sredini.

Jong Vu Seol tokom reprezentativne pauze nalazi se na pripremama sa svojim nacionalnim timom. Zbog toga je imao priliku da sa korejskim medijima razgovara i o Crvenoj zvezdi, odnosno o transferu koji je dugo čekao u crveno-bijelom dresu, ali se ipak nije dogodio.

Bio je iskren Seol i otkrio da je želeo novu sredinu i novi izazov.

"Kada se pojavila mogućnost da napustim klub, želio sam da prihvatim i novi izazov.Želio sam da se isprobam na nešto većoj sceni prije Svjetskog prvenstva i istina je da je bilo pozitivnih razgovora sa nekoliko timova, ali rezultat je bio razočaravajući", otkrio je Seol za medije iz svoje zemlje.

Međutim, naglasio je:

"Bio sam veoma emocionalno iscrpljen neko vrijeme, ali nemam vremena da budem pod stresom trenutno. Bio sam toliko pod stresom kada sam bio pozvan u reprezentaciju i zbog toga sam se odmah sabrao. Mislim da treba da se fokusiram isključivo na Svetsko prvenstvo", dodao je.

Seol se trenutno nalazi u Nešvilu u SAD gdje se sa svojom reprezentacijom priprema za predstojeće zadatke.

"Prvi put sam u Sjedinjenim Državama. Bilo je tako uzbudljivo doći ovdje, a pošto je to mjesto gdje se održava Svetsko prvenstvo, moj način razmišljanja je bio drugačiji. Mislim da sam postigao dobar rezultat protiv SAD jer sam igrao opušteno kao da igram u Seulu", ispričao je fudbaler Crvene zvezde.

Sljedeći zadatak Južne Koreje biće susret protiv Meksika u sredu u tri sata poslije ponoći po našem vremenu. Dok se priprema za susret, Seol mašta i o Mundijalu.

"Prirodno je da fudbaler želi da ode na Svjetsko prvenstvo.Ne mislim da je išta sigurno samo zato što sam trenutno u reprezentaciji. Među igračima koji ovog puta nisu mogli da stignu ima mnogo dobrih igrača. Moram dobro da se snađem u Evropi kako bih zadržao prisebnost i izbjegao povrede kako bih mogao da nastavim da budem u reprezentaciji", zaključio je Seol.

