Banjaluka domaćin kvalifikacionog turnira Nordijske lige u vaterpolu: Borac igra sa Česima, Slovacima i Šveđanima

Banjaluka, Gradski olimpijski bazen i Vaterpolo klub Borac biće domaćini kvalifikacionog turnira Nordijske lige u vaterpolu, koji će biti održan od 5. do 7. decembra.
U okviru grupe E, Borac će odmjeriti snage sa tri ekipe, i to: KVP Pještani (Slovačka), Kometa Brno (Češka) i Spif Stokholm (Švedska), a dva najbolje plasirana tima izboriće nastup u grupnoj fazi, u kojoj su već Tenerife (Španija), Berlin (Njemačka), Sori (Italija), Rapid Bukurešt (Rumunija), KVP Novaki (Slovačka) i Rubi (Španija).
"Naš klub se prvi put takmiči u Nordijskoj ligi, a u takmičenju učestvuju 34 ekipe iz cijele Evrope. U našoj grupi, osim nas su i timovi Kometa Brno iz Češke, Spif iz Stokholma iz Švedske i KVP Pještani iz Slovačke. Drago mi je što smo se u ovakvom društvu našli i mi", poručio je Davor Josipović, direktor Vaterpolo kluba Borac.
Borac će u petak od 20.30 igrati protiv Komete iz Brna, zatim će rival Banjalučanima u subotu biti Stokholm (19.00), a posljednjeg dana odmjeriće snage sa KVP Pještani (13.00).
"Nakon ove neizvjesne situacije za Gradskim olimpijskim bazenom u Banjaluci, nama je drago da smo uspjeli da ugostimo ove ekipe, iako forma još nije u željenom nivou", istakla je predsjednica Borca Nataša Ivetić.Izvor: Promo/VK Borac Banjaluka
Trener VK Borac Stevan Nonković naglasio je da će ovaj turnir biti od velikog značaja za njegovu ekipu.
"Naša snaga su mladost i energija. Ako uspijemo da prođemo dalje, to će za nad biti veliki uspjeh, a ukoliko ne uspijemo, jedno dodatno iskustvo na našem putu da stvorimo evropski Borac i to je priča kojoj težimo u budućnosti", jasan je trener Banjalučana.
Osim Banjaluke, gradovi-domaćini kvalifikacionih turnira biće i Lisabon, Antverpen, Espo, Viljnus, Hamburg i Bukurešt.
NORDIJSKA LIGA - GRUPA E:
Petak:
- Pještani - Spif Stokholm (18.30)
- Borac - Kometa Brno (20.30)
Subota:
- Kometa Brno - Pještani (17.00)
- Borac - Spif Stokholm (19.00)
Nedjelja:
- Kometa Brno - Spif Stokholm (11.00)
- Borac - Pještani (13.00)