"JEDAN OD NAS! MLADEN ŽIŽOVIĆ": Vaterpolisti Borca u Kragujevcu odali počast bivšem treneru crveno-plavih

"JEDAN OD NAS! MLADEN ŽIŽOVIĆ": Vaterpolisti Borca u Kragujevcu odali počast bivšem treneru crveno-plavih

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Vaterpolisti Borca odali su počast Žižoviću pred početak meča Prve B lige Srbije protiv Rasine.

Vaterpolisti Borca istakli transparent za Mladena Žižovića Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca počinju večeras novu sezonu u Prvoj B ligi Srbije.

Igrači Stevana Nonkovića za rivala imaju ekipu kruševačke Rasine, a kao domaćini ovaj meč igraju u Kragujevcu.

Prije početka meča, igrači u crveno-plavim kapicama odali su počast Mladenu Žižoviću (44), koji je preminuo u ponedjeljak u 45. godini od posljedica srčanog udara.

Sudbina je htjela da posljednji klub u trenerskoj karijeri prošlosezonskog stratega Borca bude upravo klub iz Kragujevca, Radnički 1923, a neposredno pred duel sa Rasinom Borčevi igrači istakli su transparent na komem je pisalo "JEDAN OD NAS! MLADEN ŽIŽOVIĆ".

Izvor: VK Borac

Žižoviću je, podsjetimo, pozlilo na utakmici njegovog Radničkog 1923 i Mladosti u Lučanima. Srušio se na atletsku stazu pored terena, hitna pomoć je brzo reagovala, ali je Žižović preminuo na putu do bolnice. Sahranjen je u četvrtak na groblju u Pučilama.

Bijeljinski Radnik, u kojem je ostavio jedan od najvećih tragova i kao igrač i kao trener, saopštio je da će se od sljedeće godine igrati Memorijal Mladen Žižović, na kojem bi igrali Borac, Radnik, Zrinjski i Radnički 1923.

Banjalučani i Kragujevčani će sljedeće subote (15. novembar) u Banjaluci, od 14.00 časova, odigrati memorijalni meč, sa kojeg će prihod biti proslijeđen porodici Mladena Žižovića, dok je Udruženje simpatizera Borca "Crveno-plavi" uputilo inicijativu prema FK Borac i Gradskoj upravi da se zapadna tribina Gradskog stadiona preimenuje u "Tribina Mladen Žižović".

(mondo.ba)

