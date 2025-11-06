logo
Mladen Žižović dobio mural i u Bijeljini!

Mladen Žižović dobio mural i u Bijeljini!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Navijači Radnika napravili mural sa likom Mladena Žižovića.

Mladen Žižović dobio mural i u Bijeljini Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Proslavljeni fudbaler i trener Mladen Žižović umro je u ponedjeljak tokom utakmice u Lučanima gdje je vodio ekipu Radničkog iz Kragujevca.

Njegova smrt šokirala je i potresla kompletnu fudbalsku javnost, a tim povodom oglasila se i UEFA istakavši d aje ostavio nasljeđe i kao fudbaler i kao trener.

Dan nakon njegove smrti osvanuo je mural sa njegovim likom na Gradskom stadionu u Banjaluci, a sada je dobio mural i u Bijeljini. Navijači Radnika, kluba u kojem je bio igrač i trener, napravili su mural sa likom Žižovića na Gradskom stadionu u Bijeljini.

U Bijeljini je danas održana i komemoracija Mladenu Žižoviću, a u srijedu komemoracije su održane i u Banjaluci i u Kragujevcu.

