Radnički i klubovi Superlige uz porodicu Mladena Žižovića!

Radnički će isplatiti porodici Mladena Žižovića duplo veću sumu od ugovora koji je imao sa klubom do kraja sezone.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Mladen Žižović preminuo je u ponedjeljak na utakmici Radničkog koji je vodio i Mladosti iz Lučana, a njegova smrt šokirala je i potresla kompletnu fudbalsku javnost u regionu, pa i šire.

Nekadanji trener Borca prije desetak dana preuzeo je Rasnički iz Kragujevca, ali je nažalost preminuo poslije samo dvije utakmice na klupi.

Iako je kratko vodio Kragujevčane, fudbalski klub Radnički, koji je u srijedu organizovao komeoraciju Mladenu Žižović, odlučio je da pomogne porodici mladena Žižovića.

Kako navodi portal sportske.net, Radnički želi da se oduži porodici Mladena Žižovića kojoj je najteže u ovom trenutku, a klub je pokrenuo inicijativu da Fudbalski savez Srbije, zajedno sa svim klubovima Super lige, organizuje zajednički fond pomoći porodici.

"Na prijedlog Radničkog i direktora Igora Konatara, da svaki klub izdvoji simboličan iznos pristali su svi klubovi do jednog, fudbalska zajednica Srbije je na ovaj način pokazala da umije da stoji uz svoje ljude kada je najteže.

Pored toga, FK Radnički će pomoći direktno porodicu Žižović, igrači i stručni štab su se već dogovorili o sakupljanju novca i klub će praktično isplatiti porodici duplo veću sumu od ugovora koji je Mladen imao sa Radničkim do kraja sezone“, navodi ovaj portal.

Komemoracija Mladenu Žižoviću održana je u srijedu i u Banjaluci.