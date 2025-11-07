Radnički do kraja sezone u crnom: Donesena odluka zbog smrti Mladena Žižovića

Radnički iz Kragujevca će do kraja sezone igrati u crnim dresovima zbog tragične smrti Mladena Žižovića.

Izvor: MN PRESS

"FK Radnički 1923 će sve utakmice do kraja 2025. godine igrati u crnim dresovima - u znak sjećanja na Mladena Žižovića", navodi se u zvaničnom obraćanju kluba iz Kragujevca.

Ekipa iz Šumadije će tako odati počast svom treneru koji je tragično preminuo u Lučanima 3. novembra. Njemu je pozlilo na meču Superlige, odvezen je sa terena, ali je nažalost uprkos brzoj intervenciji ljekara preminuo.

Nije ovo jedina stvar koju će Radnički uraditi u znak sjećanja na Žižovića. U subotu, 15. novembra će od 14 časova odigraće prijateljski meč na "Gradskom stadionu" u Banjaluci sa Borcem u znak sjećanja na bivšeg trenera. Ulaz na tribine biće 5 KM, a sav prihod biće proslijeđen Žižovićevoj porodici.