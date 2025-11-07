Borac i Radnički igraju memorijalnu utakmicu u čast Mladena Žižovića

Sav prihod od ulaznica biće doniran porodici Mladena Žižovića.
Fudbaleri Borca i Radničkog iz Kragujevca će u subotu (15. novembar) odigrati memorijalnu utakmicu u čast nedavno preminulog Mladena Žižovića.
Kako su saopštili iz banjalučkog kluba, meč će biti odigran na Gradskom stadionu u Banjaluci, a sav prihod od ulaznica biće doniran porodici Mladena Žižovića.
Cijena ulaznica je 5 KM.
Mladen Žižović sahranjen je juče na Gradskom groblju Pučile u Bijeljini. Od nekadašnjeg fudbalera i trenera oprostili su se porodica, brojni prijatelji i sportski saradnici sa kojima je sarađivao.
