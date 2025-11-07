logo
Borac i Radnički igraju memorijalnu utakmicu u čast Mladena Žižovića

Autor Haris Krhalić
0

Sav prihod od ulaznica biće doniran porodici Mladena Žižovića.

Knjiga žalosti Mladen Žižović (2).JPG Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Fudbaleri Borca i Radničkog iz Kragujevca će u subotu (15. novembar) odigrati memorijalnu utakmicu u čast nedavno preminulog Mladena Žižovića.

Kako su saopštili iz banjalučkog kluba, meč će biti odigran na Gradskom stadionu u Banjaluci, a sav prihod od ulaznica biće doniran porodici Mladena Žižovića.

Cijena ulaznica je 5 KM.

Mladen Žižović sahranjen je juče na Gradskom groblju Pučile u Bijeljini. Od nekadašnjeg fudbalera i trenera oprostili su se porodica, brojni prijatelji i sportski saradnici sa kojima je sarađivao.

