Sahranjen Mladen Žižović

Sahranjen Mladen Žižović

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Sportske aktuelnosti
0

Na Gradskom groblju Pučile u Bijeljini sahranjen Mladen Žižović.

Mladen Žižović Izvor: Sportske aktuelnosti

Mladen Žižović sahranjen je danas na Gradskom groblju Pučile u Bijeljini. Od nekadašnjeg fudbalera i trenera oprostili su se porodica, brojni prijatelji i sportski saradnici sa kojima je sarađivao.

Na komemoraciji, koja je održana ranije danas, među brojnim sportskim radnicima bio je i nekadašnji predsjednik Radnika Mladen Krstajić, koji se u suzama oprostio od bivšeg saradnika.

"Otišao je veliki čovjek, veliki igrač i veliki trener, koji je gradio jednu ozbiljnu karijeru. Mogu u ovom momentu reći samo da sam ponosan na njega", rekao je Mladen Krstajić, a prenose Sportske aktuelnosti.

Aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza BiH i Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković istakao je da bi mnogo trebalo da se ugledaju na Žižovića.

"Mogu reći da ćemo i mi pokušati biti ljudi kao što je on bio i ostati dugo uz njegovu porodicu, biti osnova za sve buduće životne izazove s kojim se budu susretali", poručio je Zeljković.

Podsjetimo, Mladen Žižović (44) preminuo je od posljedica srčanog udara tokom superligaške utakmice između Mladosti iz Lučana i njegovog kragujevačkog Radničkog.

Takođe, iz Fudbalskog kluba Radnik najavili su memorijalni turnir u Žižovićevu čast. Turnir bi trebalo da se održava od naredne godine, a osim Radnika učestvovali bi banjalučki Borac, Zrinjski iz Mostara i Radnilčki 1923 iz Kragujevca.

Knjiga žalosti otvorena je od juče ispred velike sale Centra za kulturu u Bijeljini. Iza Mladen Žižović ostali su supruga i troje djece.

