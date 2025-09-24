VK Borac poslije "pobjede" pred Ustavnim sudom RS: Ovo će značiti svim klubovima, da ne prolaze ono što smo mi prolazili

"Pravu korist od ove odluke će imati sva druga sportska udruženja koja će se možda naći u sličnim problemima u kojima se našao Vaterpolo klub Borac“, rekao je direktor VK Borac Davor Josipović poslije odluke Ustavnog suda RS o Vaterpolo savezu RS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vaterpolo klub Borac zbog zatvaranja Gradskog olimpijskog bazena trenutno ne održava treninge niti se takmiči, ali je u srijedu odnio važnu egzistencijalnu pobjedu.

Ustavni Sud Republike Srpske ocijenio je kao neustavnu odredbu Statuta Vaterpolo Saveza RS na osnovu koje je krovni savez onemogućavao članstvo banjalučkom savezu punih osam godina.

Direktor VK Borac Davor Josipović u razgovoru za MONDO rekao je da je donesena odluka završetak dugotrajnog i mučnog procesa koji ipak nije uspio da ugasi ovaj klub.

"Naravno da je čekanje osam godina za pravdu jako dug period i da smo mi u svom funkcionisanju čekali samo ovu odluku klub bi bio ugašen više puta. Moram reći da sama apelacija prema Ustavnom sudu je podnesena prošle godine tako da je proces odlučivanja o njoj trajao godinu dana. Ali problem je što morate prije apelacije ustavnom sudu RS da ispunite sve druge kriterije, a to je da prođete sve moguće i nemoguće procese, počevši od Inspektorata, prvostepene pa drugostepene komisije za odlučivanje o žalbama, Osnovnog i Okružnog suda i sve to kada se zbroji to je proces koji je trajao osam godina. Sigurno je to jednostavno predug proces“, rekao je Josipović.

On je istakao da će ova odluka koristiti prije svega drugim sportskim klubovima i spriječiti da se oni nađu u sličnoj situaciji.

"U svakom slučaju drago nam je da smo mi bili u pravu i da je ovime pravda u neku ruku zadovoljena. Pravu korist od ove odluke će imati sva druga sportska udruženja koja će se možda naći u sličnim problemima u kojima se našao Vaterpolo klub Borac. Oni će u budućnosti moći da se pozivaju upravo na ovu odluku i ostali klubovi će biti zaštićeni i neće morati da proživljavaju ono što smo mi proživljavali osam godina“, naglasio je Josipović.

Direktor VK Borac osvrnuo se i na još jednu egzistencijalnu borbu koja traje, ali i najavio da bi problem za banjalučke vaterpoliste i plivače uskoro mogao da bude riješen.

"Silom prilika ne samo da smo se borili za status kluba osam godina, već se trenutno borimo i za preživljavanje cijele grane sporta, tj. vaterpola u Banjaluci i Republici Srpskoj budući da je Gradski olimpijski bazen još uvijek zatvoren, ali nadam se da će razum pobijediti. Vaterpolo klub Borac nije se ugasio osam godina dok je trajala borba za status kluba, vjerujem da ovo kratkotrajno zatvaranje bazena neće ugasiti klub. Svakako da nam je otežalo, pred sam početak sezone umjesto da se bavimo organizacijom sezone i klub, samog rakmičenja... mi se bavimo stvarima kojime uopšte ne bismo trebali da se bavimo – otvaranjem bazena. Imamo indicije da će se u najskorije vrijeme uspjeti postići dogovor između političkih subjekata, te da će se bazen u skorije vrijeme otvoriti i VK Borac će se onda vratiti na Gradski olimpijski bazen i nastaviti priprem za predstojeću sezonu“, rekao je on.