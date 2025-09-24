Pravda je dostižna, ali spora! Vaterpolisti Borca mogu u Savez, sada kada nemaju bazen!

Ustavni sud RS ukinuo sporne odredbe Statuta Vaterpolo saveza RS kojima je Vaterpolo klubu Borac osam godina zabranjivan prijem u članstvo. Vaterpolisti odluku dočekuju bez treninga i utakmica jer bazen u Banjaluci više ne radi.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ustavni sud Republike Srpske konačno je razriješio „Gordijev čvor“ zvani članstvo Vaterpolo kluba Borac u Vaterpolo savezu RS.

Odlukom Ustavnog suda RS na 328. sjednici održanoj u srijedu ukinuta je odredba Statuta Vaterpolo saveza RS kojom je Vaterpolo klubu Borac od 2017. do danas odbijano članstvo u Savezu.

VK Borac, učesnik Alpe lige i Prve B lige Srbije, od svoje reaktivacije 2017. godine u više navrata je aplicirao za članstvo u krovnom savezu, ali je Upravni odbor VSRS odbijao da da potrebnu saglasnost, koja nakon odluke Ustavnog suda RS više nije potrebna.

Krajem 2020. godine, Inspektorat Republike Srpske je čak i zabranio rad Vaterpolo savezu RS dok se ovaj problem ne razriješi. Predsjednik VS RS Slobodan Grahovac najavio je tada u razgovoru za naš portal da će "cijela situacija biti riješena na Okružnom sudu", da bi u međuvremenu VK Borac podnio apelaciju prema Ustavnom sudu RS, koji je sporne norme Vaterpolo saveza RS sada proglasio neustavnim.

"Ustavni sud je i u predmetu broj U-54/24 odlučio, između ostalog, da član 18. stav 2. alineja 2. Statuta Vaterpolo saveza Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o sportu Republike Srpske. Neustavnom normom je, naime, propisano da je radi stupanja u članstvo Vaterpolo saveza uz pismeni zahtjev potrebno dostaviti i validnu odluku Upravnog odbora Vaterpolo saveza Republike Srpske o saglasnosti za upis u sportski registar. Imajući u vidu relevantne odredbe Zakona o sportu Republike Srpske, Ustavni sud smatra da traženje 'validne odluke Upravnog odbora Vaterpolo saveza Republike Srpske' radi upisa u sportski registar nema objektivno opravdan cilj već je takvim propisivanjem, vez razumnog i objektivnog opravdanja, omogućeno neprihvatljivo područje arbitrarnosti prilikom odlučivanja o zahtjevu kluba ili sportske organizacije za prijem u članstvo Saveza. Ovako definisana norma osporenog akta, po ocjeni Ustavnog suda, klubove i sportske organizacije dovodi u stanje pravne neizvjesnosti u pogledu krajnjeg efekta, tj. prijema u članstvo saveza što je suprotno garancijama ustavnih načela vladavine prava i zakonitosti akata", navedeno je u odluci Ustavnog suda RS, objavljenoj u srijedu na sajtu ove institucije.

Vaterpolisti, prije svega Borca, dočekali su pravdu i sada mogu da budu ravnopravni članovi VSRS, ali je ova odluka stigla, reklo bi se, pomalo kasno. Naime, VK Borac, kao i ostali vaterpolo i plivački klubovi u Banjaluci, ne mogu da treniraju ni da se takmičenje, jer je Gradski olimpijski bazen u međuvremenu zatvoren.

Problemi Gradskog olimpijskog bazena počeli su u maju ove godine, kada je većina u Skupštini Grada Banja Luka na vanrednoj sjednici usvojila amandman na budžet grada kojim je skinut grant u iznosu od 900.000 konvertibilnih maraka za potrebe bazena.

Nedugo kasnije, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković osudio je ovaj potez skupštinske većine, okupljene oko SNSD-a, tražeći dodatnih 500.000 KM za normalno funkcionisanje ovog sportskog objekta.

Sa prvim danima juna, Gradski olimpijski bazen je privremeno zatvoren zbog, kako je navedeno, nepostojanja uslova za rad. Odmah potom je predsjednik Skupštine Grada Banja Luka Ljubo Ninković naredio hitno otvaranje bazena.

Bazen, međutim, tada nije otvoren, nakon čega su uslijedile reakcije predstavnika klubova. Samo nekoliko dana kasnije, bazen je ponovo bio dostupan korisnicima nakon što je, kako je rečeno iz Gradske uprave, obezbijeđen određeni novac iz gradskih rezervi.

Međutim, Gradski olimpijski bazen je u drugoj polovini jula ponovo zatvoren. U saopštenju JP Akvana, naglašeno je da se objekat suočava sa nedostatkom spasilačke službe, nemogućnošću podmirenja troškova za električnu energiju i kritičnim manjkom sredstava za lož ulje koje služi za zagrijavanje vode, zbog čega proces rada više nije moguć.

Gradski olimpijski bazen, zaključno sa današnjim danom, još uvijek nije dostupan korisnicima.