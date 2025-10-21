Vaterpolisti Borca u Nordijskoj ligi! Jedan kvalifikacioni turnir igra se i u Banjaluci

Crveno-plavi će biti domaćini jednog od kvalifikacionih turnira, koji se igra od 5. do 7. decembra.

Izvor: Promo/VK Borac Banjaluka

Dok su se brojni klubovi širom Evrope pripremali za predstojeću sezonu, u Vaterpolo klubu Borac morali su da vode bitke van terena.

Unazad nekoliko mjeseci, Gradski olimpijski bazen je bio zatvoren, pa su igrači u crveno-plavim kapicama bili onemogućeni da se na domaćem terenu spremaju za nadolazeću takmičarsku godinu. Pripreme su, jednim dijelom, obavljanje u Modriči, ali i van granica Bosne i Hercegovine (Vukovar, Slavonski Brod i Bečej), ali prije nekoliko dana "požar je privremeno ugašen".

Dogovorom nadležnih, GOB je ponovo dostupan korisnicima, kako vaterpolo, tako i plivačkim klubovima, tako da će bar finiš priprema članovi Borca moći da odrade tamo gdje su i navikli.

A čeka ih zaista iscrpljujuća, ali i zanimljiva sezona, s obzirom na to da će crveno-plavi, između ostalog, nastupati i u Nordijskoj ligi, koja okuplja timove širom Evrope, ali i jedan iz Južne Afrike!

Borac će, naime, zaigrati u kvalifikacionoj fazi, a biće ujedno i organizator jednog turnira u sklopu kvalifikacija, koji će se igrati od 5. do 7. decembra.

U Banjaluku će doći KVP Pještani (Slovačka), Kometa Brno (Češka) i Stokholm (Švedska), a dva najbolje plasirana tima izboriće nastup u grupnoj fazi, u kojoj su već Tenerife (Španija), Berlin (Njemačka), Sori (Italija), Rapid Bukurešt (Rumunija), KVP Novaki (Slovačka) i Rubi (Španija).

Osim Banjaluke, gradovi-domaćini kvalifikacionih turnira biće i Lisabon, Antverpen, Espo, Viljnus, Hamburg i Bukurešt.

Izvor: Screenshot

Borac će, iako je bilo planirano da se takmiči u višem rangu, ponovo nastupati u Prvoj B ligi Srbije, upravo zbog nemogućnosti da se što kvalitetnije spreme za A diviziju.

Takođe, za decembar je planiran i Kup BiH za seniore, dok bi liga u punom kapacitetu trebalo da se igra tokom sljedeće godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)