Borac krenuo pobjedom u Prvoj B ligi Srbije: Sjajan finiš crveno-plavih presudio Rasini!

Banjalučki vaterpolisti trijumfovali su na startu sezone.

Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca startovali su pobjedom u novoj sezoni Prve B lige Srbije.

Na bazenu u Kragujevcu, izabranici Stevana Nonkovića trijumfovali su nad kruševačkom Rasinom rezultatom 10:8 i pokazali da i ove sezone imaju visoke ambicije u ovom takmičenju.

Za pobjedu je presudna bila sjajno odigrana posljednja četvrtina. Crveno-plavi su izgubili prvi period rezultatom 2:3, potom su druga i treća završene rezultatom 2:2. Tako su uz minus od jednog gola (6:7) dočekali posljednjih osam minuta, u kojima su pregazili rivala i upisali tri boda.

Prije početka utakmice, vaterpolisti Borca su transparentom odali počast Mladenu Žižoviću (44), koji je preminuo u ponedjeljak od posljedica srčanog udara.

Naredni meč u Prvoj B ligi Srbije igrači u crveno-plavim kapicama odigraće 22. novembra, kada će im rival na gostujućem terenu biti BVK Radnički.

