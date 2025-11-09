logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac krenuo pobjedom u Prvoj B ligi Srbije: Sjajan finiš crveno-plavih presudio Rasini!

Borac krenuo pobjedom u Prvoj B ligi Srbije: Sjajan finiš crveno-plavih presudio Rasini!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučki vaterpolisti trijumfovali su na startu sezone.

Vaterpolo klub Borac pobijedio Rasinu u Prvoj B ligi Srbije Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca startovali su pobjedom u novoj sezoni Prve B lige Srbije.

Na bazenu u Kragujevcu, izabranici Stevana Nonkovića trijumfovali su nad kruševačkom Rasinom rezultatom 10:8 i pokazali da i ove sezone imaju visoke ambicije u ovom takmičenju.

Za pobjedu je presudna bila sjajno odigrana posljednja četvrtina. Crveno-plavi su izgubili prvi period rezultatom 2:3, potom su druga i treća završene rezultatom 2:2. Tako su uz minus od jednog gola (6:7) dočekali posljednjih osam minuta, u kojima su pregazili rivala i upisali tri boda.

Prije početka utakmice, vaterpolisti Borca su transparentom odali počast Mladenu Žižoviću (44), koji je preminuo u ponedjeljak od posljedica srčanog udara.

Naredni meč u Prvoj B ligi Srbije igrači u crveno-plavim kapicama odigraće 22. novembra, kada će im rival na gostujućem terenu biti BVK Radnički.

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo VK Borac Prva B liga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC