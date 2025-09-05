"Zvezda je istorijski klub, zato sam tu": Upoznajte Tomasa Hendela, broj 20 nosi zbog legende

Portugalski fudbaler Tomas Hendel predstavio se navijačima Zvezde, objasnio zašto će nositi broj 20 i ko je najbolji igrač u njegovoj zemlji.

Izvor: YouTube/Zvezda TV

Crvena zvezda je u samom finišu prelaznog roka dovela ogromno pojačanje - u Beograd je stigao Tomas Hendel, doskorašnji kapiten Vitorije iz Gimaraeša, portugalskog prvoligaša i učesnika Konferencijske lige prethodne sezone. Centralni vezni koji će dodatno ojačati konkurenciju za mjesto u timu Vladana Milojevića nije previše poznat ljubiteljima fudbala u Srbiji, iako je izuzetno kvalitetan.

Fudbaler za kojeg su se u prethodnom periodu raspitivali Porto, Milan i CSKA iz Moskve predstavio se navijačima srpskog kluba gostovanjem u emisiji na Zvezda TV. Novi fudbaler crveno-bijelih Tomas Hendel je govorio o dolasku u Crvenu zvezdu, kako su izgledali pregovori, zašto je odabrao broj 20, ali je istakao da mu je Vitinja jedan od drugova iz detinjstva.

Kroz zanimljiv intervju bivši igrač Vitorije je govorio o mnogim zanimljivim temama. "Izabrao sam Crvenu zvezdu, jer sam osjetio da me klub zaista želi. To je za mene bilo veoma važno. Osjećao sam se da sam bitan za klub. Onda kao što sam već rekao, Zvezda je istorijski klub, koji je veoma dobar u međunarodnim takmičenjima. Ovdje imam priliku da igram u evropskim takmičenjima. Nadam se da mogu da pomognem, kao i da ću moći nešto novo da naučim, ali se i nadam da ću napredovati", rekao je Hendel.

Zna se da je Hendel bio interesantan timovima poput Porta i Milana, ali je na kraju prelaznog roka stigao u Zvezdu. Smatra da to nije loš potez, jer zna veličinu crveno-bijelih u evropskim okvirima. Verovatno i zbog toga pregovori nisu dugo trajali. Kako su izgledali pregovori sa Crvenom zvezdom?

"Bilo je veoma lako. Nakon što mi je agent rekao da je Crvena zvezda zainteresovana za mene, zauzeo sam stav da želim da dođem ovdje. Znam koliko je klub važan, ne samo u Srbiji i regionu, već i u Evropi. Klub je veoma veliki i konkurentan. Ja sam igrač koji takođe voli da bude konkurentan, ne samo kao igrač već i kao osoba sam takav. Mislim da ćemo se veoma dobro slagati", istakao je portugalski fudbaler i dodao: "Da, mnogi klubovi. Moj agent mi je rekao za neke klubove, ali mogu vam reći da je posljednjih dana CSKA iz Moskve bio zaista zainteresovan za mene. Bilo je tu još nekih klubova, ali na kraju mislim da sam donio pravu odluku. Veoma sam srećan što sam ovdje".

Portugalski fudbaler nosiće dres sa brojem 20 i to zbog jednog bivšeg portugalskog fudbalera. "Izabrao sam broj 20. Prošle godine sam nosio osmicu, ali sam znao da je ovdje već zauzeta. Morao sam da razmislim o broju. U Vitoriji sam ranije nosio 76, jer volim košarku i NBA. Veliki sam navijač Filadelfije, pa je odatle došao broj 76. Ali sada sam izabrao broj 20, a bio je jedan portugalski igrač po imenu Deko. Obožavao sam ga, zbog njega sam izabrao taj broj", rekao je Tomas.

Kada je u Zvezdu stigao Marko Arnautović, novinarima je otkrio da bi Nikolo Barela volio da dođe u Beograd i posjeti stadion Crvene zvezde za koji smatra da je kultno mjesto. Možda će u posjeti Zvezdi ove sezone biti i jedan aktuelni šampion Evrope, pošto je Vitinja iz Pari Sen Žermena najbolji prijatelj Tomasa Hendela. Takođe, Hendel samtra da je on najbolji portugalski fudbaler danas. "Po mom mišljenju to je Vitinja, moj dobar drug. Mogu samo da kažem da smo išli zajedno u školu, u isto odjeljenje. Veoma smo dobri prijatelji i uživam da ga gledam kako igra. On je sjajan igrač, fantastičan igrač i veoma dobar momak takođe. To je najvažnije u životu, on je mnogo dobra osoba", završio je razgovor vezni fudbaler.