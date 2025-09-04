Zvezda u posljednji čas prijavila pojačanje za Ligu Evrope

Pogledajte spisak fudbalera na koje Crvena zvezda računa ove sezone u Ligi Evrope.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda poslala je 2. septembra u ponoć konačan spisak fudbalera na koje će računati u ligaškoj fazi Lige Evrope, pa je tako u posljednji čas uspjela da prijavi Tomasa Hendela. U pitanju je pojačanje iz Portugala koje je stiglo tik pred zatvaranje registracije igrača u ovom takmičenju i koji je tako i posljednji igrač koga će Crvena zvezda dovesti.

Na spisku fudbalera nema preteranih iznenađenja, ali ono što brine navijače Crvene zvezde je da će u narednih sedam dana, koliko je otvoren ljetni prelazni rok u Saudijskoj Arabiji, otići Šerif Endiaje za koga postoji interesovanje iz ove zemlje.

Manje šanse za odlazak imaju Omri Glazer, Felisio Milson i Stefan Leković, a evo na koga Zvezda računa u Ligi Evrope

GOLMANI : Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša

: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša ODBRANA : Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković

: Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković VEZNI RED : Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić*, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Šavi Babika

: Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić*, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Šavi Babika NAPAD: Šerif Endijaje, Piter Olajinka, Bruno Duarte, Aleksa Damjanović*, Luka Zarić*, Marko Arnautović.

Napomena: fudbaleri označeni zvezdicom su na "B" listi, kao mladi fudbaleri iz pogona Crvene zvezde.

S kim Zvezda igra u Ligi Evrope?

1 . kolo - 24.9.2025. Crvena zvezda - Seltik (21.00)

2. kolo - 2.10.2025. Porto - Crvena zvezda (21.00)

3. kolo - 23.10.2025. Braga - Crvena zvezda (18.45)

4 . kolo - 6.11.2025. Crvena zvezda - Lil (18.45)

5. kolo - 27.11.2025. Crvena zvezda - FCSB (21.00)

6 . kolo - 11.12.2025. Šturm - Crvena zvezda (18.45)

7 . kolo - 22.1.2026. Malme - Crvena zvezda (18.45)

8 . kolo - 29.1.2026. Crvena zvezda - Selta Vigo (21.00)

