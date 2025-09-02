logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Superkompjuter izračunao šanse Zvezde u Ligi Evrope: Velike su šanse da izbori proljeće

Superkompjuter izračunao šanse Zvezde u Ligi Evrope: Velike su šanse da izbori proljeće

0

Poznato kakve su šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope, makar prema procjenama superkompjutera.

Superkompjuter izračunao - Zvezda prolazi dalje u Ligi Evrope Izvor: MN Press/Twitter/NilsMackay/Screenshot

Crvena zvezda nije uspjela da se kvalifikuje u Ligu šampiona i ove jeseni i zime učestvovaće u ligaškoj fazi Lige Evrope gdje je već saznala da će imati ozbiljne protivnike. Ipak, Zvezda ne odustaje i želi da izbori proleće u Evropi, a bar prema prognozama superkompjutera šanse za to su vrlo ozbiljne.

Kako je objavio Nil Mekej, statističar iz "Opte", Crvena zvezda je u gornjoj polovini UEFA Lige Evrope i prognozira se da će zauzeti 15. mjesto, što znači da bi prošla u nastavak takmičenja.


Direktno će u osminu finala proći prvih osam klubova na tabeli, dok će oni od devetog do 24. mjesta igrati plej-of. Kako se navodi u analizi, Crvena zvezda bi trebalo da osvoji nešto više od 11 bodova. Šanse da bude prva su jedan odsto, da završi u TOP8 su 18,11 odsto, a za plej-of su velikih 53,9 odsto. Male su prilike da Zvezda bude eliminisana u ovoj fazi i za to se daje šansa od 28 odsto.

Sudeći po analizi, najveće šanse za prolaz imaju Aston vila, Notingem forest, Lion, Roma, Lil, Bolonja, Fejnord, Porto, Štutgart, Betis i Fenerbahče, dok se Dinamu iz Zagreba daju slične brojke kao Zvezdi.

Kako izgleda raspored Zvezde u Ligi Evrope?

  • 1 . kolo - 24.09.2025. Crvena zvezda - Seltik (21.00)
  • 2. kolo - 02.10.2025. Porto - Crvena zvezda (21.00)
  • 3. kolo - 23.10.2025. Braga - Crvena zvezda (18.45)
  • 4 . kolo - 06.11.2025. Crvena zvezda - Lil (18.45)
  • 5. kolo - 27.11.2025. Crvena zvezda - FCSB (21.00)
  • 6 . kolo - 11.12.2025. Šturm - Crvena zvezda (18.45)
  • 7 . kolo - 22.01.2026. Malme - Crvena zvezda (18.45)
  • 8 . kolo - 29.01.2026. Crvena zvezda - Selta Vigo (21.00)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC