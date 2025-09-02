Superkompjuter izračunao šanse Zvezde u Ligi Evrope: Velike su šanse da izbori proljeće

Poznato kakve su šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope, makar prema procjenama superkompjutera.

Crvena zvezda nije uspjela da se kvalifikuje u Ligu šampiona i ove jeseni i zime učestvovaće u ligaškoj fazi Lige Evrope gdje je već saznala da će imati ozbiljne protivnike. Ipak, Zvezda ne odustaje i želi da izbori proleće u Evropi, a bar prema prognozama superkompjutera šanse za to su vrlo ozbiljne.

Kako je objavio Nil Mekej, statističar iz "Opte", Crvena zvezda je u gornjoj polovini UEFA Lige Evrope i prognozira se da će zauzeti 15. mjesto, što znači da bi prošla u nastavak takmičenja.

Direktno će u osminu finala proći prvih osam klubova na tabeli, dok će oni od devetog do 24. mjesta igrati plej-of. Kako se navodi u analizi, Crvena zvezda bi trebalo da osvoji nešto više od 11 bodova. Šanse da bude prva su jedan odsto, da završi u TOP8 su 18,11 odsto, a za plej-of su velikih 53,9 odsto. Male su prilike da Zvezda bude eliminisana u ovoj fazi i za to se daje šansa od 28 odsto.

Sudeći po analizi, najveće šanse za prolaz imaju Aston vila, Notingem forest, Lion, Roma, Lil, Bolonja, Fejnord, Porto, Štutgart, Betis i Fenerbahče, dok se Dinamu iz Zagreba daju slične brojke kao Zvezdi.

Kako izgleda raspored Zvezde u Ligi Evrope?