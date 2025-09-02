Superkompjuter izračunao šanse Zvezde u Ligi Evrope: Velike su šanse da izbori proljeće

Poznato kakve su šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope, makar prema procjenama superkompjutera.
Crvena zvezda nije uspjela da se kvalifikuje u Ligu šampiona i ove jeseni i zime učestvovaće u ligaškoj fazi Lige Evrope gdje je već saznala da će imati ozbiljne protivnike. Ipak, Zvezda ne odustaje i želi da izbori proleće u Evropi, a bar prema prognozama superkompjutera šanse za to su vrlo ozbiljne.
Kako je objavio Nil Mekej, statističar iz "Opte", Crvena zvezda je u gornjoj polovini UEFA Lige Evrope i prognozira se da će zauzeti 15. mjesto, što znači da bi prošla u nastavak takmičenja.
In the#EuropaLeague, English teams are once again favoured to make an impression.— Nils Mackay (@NilsMackay)September 1, 2025
Here's how we estimate each teams' likelihood of Top 8 and Top 24 in the League Stage.pic.twitter.com/l91DFs5fjD
Direktno će u osminu finala proći prvih osam klubova na tabeli, dok će oni od devetog do 24. mjesta igrati plej-of. Kako se navodi u analizi, Crvena zvezda bi trebalo da osvoji nešto više od 11 bodova. Šanse da bude prva su jedan odsto, da završi u TOP8 su 18,11 odsto, a za plej-of su velikih 53,9 odsto. Male su prilike da Zvezda bude eliminisana u ovoj fazi i za to se daje šansa od 28 odsto.
Sudeći po analizi, najveće šanse za prolaz imaju Aston vila, Notingem forest, Lion, Roma, Lil, Bolonja, Fejnord, Porto, Štutgart, Betis i Fenerbahče, dok se Dinamu iz Zagreba daju slične brojke kao Zvezdi.
Kako izgleda raspored Zvezde u Ligi Evrope?
- 1 . kolo - 24.09.2025. Crvena zvezda - Seltik (21.00)
- 2. kolo - 02.10.2025. Porto - Crvena zvezda (21.00)
- 3. kolo - 23.10.2025. Braga - Crvena zvezda (18.45)
- 4 . kolo - 06.11.2025. Crvena zvezda - Lil (18.45)
- 5. kolo - 27.11.2025. Crvena zvezda - FCSB (21.00)
- 6 . kolo - 11.12.2025. Šturm - Crvena zvezda (18.45)
- 7 . kolo - 22.01.2026. Malme - Crvena zvezda (18.45)
- 8 . kolo - 29.01.2026. Crvena zvezda - Selta Vigo (21.00)