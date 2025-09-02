logo
Crvena zvezda ima novu "mašinu" u veznom redu: Uzeo broj 20 i već uči srpski jezik 1

Crvena zvezda ima novu "mašinu" u veznom redu: Uzeo broj 20 i već uči srpski jezik

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Crvena zvezda zvanično predstavila Tomasa Hendela kao novo i poslednje pojačanje.

Tomas Hendel potpisao za Crvenz zvezdu Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao što je MONDO prvi najavio, Crvena zvezda je za kraj ljetnog prelaznog roka dovela Tomasa Hendela. Nakon što je sinoć u večernjim časovima doputovao u Beograd, danas je potpisao ugovor na četiri godine sa crveno-bijelima i uzeo je dres sa brojem "20", potvrđeno je iz kluba.

Pogledajte kako ga je Crvena zvezda predstavila navijačima:

Hendel inače stiže iz Vitorije Gimarais i to je jedini klub za koji je do sada igrao, a najbolje se snalazi kao zadnji vezni gdje je Zvezdi bila potrebna pomoć - i tek će - u ligaškoj fazi Lige Evrope ove jeseni i zime.

Koliko je Zvezda platila Hendela?

Novi zadnji vezni Crvene zvezde, koji ima portugalske i austrijske papire, ukupno će biti plaćen oko 4,2 miliona evra. Fiksno, Zvezda će platiti 3,2 miliona evra za njegov dolazak, dok će još oko milion evra biti plaćeno kroz bonuse. Važno je istaći i da je Zvezda ubacila i klauzulu od 20 odsto od iduće prodaje koja ide Vitoriji, a koja bez toga nije htjela da završi transfer.

To je očekivano ako se zna da su ovog ljeta Hendela tražili i bogatiji klubovi od Zvezde, poput CSKA Moskve, Porta i Milana, tada se spominjalo i veće obeštećenje, ali su dogovori propali i zato je Vitorija Gimarais morala da pristane na "popust".

Do sada, Hendel je odigrao 118 utakmica za klub iz svog rodnog grada i zabilježio je šest golova i šest asistencija.

zole

Sve zvezde a Kiprani igraju ligu šampiona

