logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovenac letio preko 100 km/h i udario u zaštitnu mrežu : Helikopterom su ga prebacili u bolnici

Slovenac letio preko 100 km/h i udario u zaštitnu mrežu : Helikopterom su ga prebacili u bolnici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Slovenački skijaš Rok Ažnoh doživio težak pad, ali su iz bolnice stigle dobre vijesti.

Slovenački skijaš Rok Ažnoh doživio težak pad Izvor: Erich Schlegel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ljubitelji skijanja zanijemili su zbog pada talentovanog Slovenca Roka Ažnoha (23), koji je na takmičenju u Biver Kriku pri brzini većoj od 100 kilometara na čas udario u zaštitnu ogradu. Do strašnog pada došlo je u jednom od brzih zavoja na stazi, kada je Ažnohu pobjegla skija, a on izgubio kontrolu nad svojim kretanjem.

Od siline udarca i pada Roku je spala kaciga sa glave, a on je ostao nepomično da leži na snijegu. Slovenački skijaš je helikopterom prebačen u bolnicu, a Skijaški savez Slovenije ubrzo se oglasio i saopštio dobre vijesti o takmičaru koji je sa brojem 58 startovao na već uništenoj stazi.

"Želim da vam saopštim da se kod Roka ne radi ni o čemu ozbiljnom. On će se i dalje podvrgavati svim potrebnim pregledima", izjavio je Rene Mlekuz, predstavnik Skijaškog saveza Slovenije. To su vijesti koje su čekali ljubitelji sporta u Sloveniji, ali i svi zaljubljenici u skijaške sportove širom planete.

Pad slovenačkog skijaša Roka Ažnoha.
Izvor: Youtube/EME TREND News

Ažnohu svakako predstoji pauza, ali je sasvim realno da ga u narednom periodu vidimo na najvećim svjetskim trkama. Talentovani Slovenac ima još mnogo toga da pokaže u Svjetskom kupu, gdje je debitovao prije nešto više od četiri godine. Među najvećim uspjesima u karijeru mu je to što je osvojio srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama za mlade, ali i zlato na Svjetskom prvenstvu za juniore.

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC