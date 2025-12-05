Slovenac letio preko 100 km/h i udario u zaštitnu mrežu : Helikopterom su ga prebacili u bolnici

Slovenački skijaš Rok Ažnoh doživio težak pad, ali su iz bolnice stigle dobre vijesti.

Izvor: Erich Schlegel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ljubitelji skijanja zanijemili su zbog pada talentovanog Slovenca Roka Ažnoha (23), koji je na takmičenju u Biver Kriku pri brzini većoj od 100 kilometara na čas udario u zaštitnu ogradu. Do strašnog pada došlo je u jednom od brzih zavoja na stazi, kada je Ažnohu pobjegla skija, a on izgubio kontrolu nad svojim kretanjem.

Od siline udarca i pada Roku je spala kaciga sa glave, a on je ostao nepomično da leži na snijegu. Slovenački skijaš je helikopterom prebačen u bolnicu, a Skijaški savez Slovenije ubrzo se oglasio i saopštio dobre vijesti o takmičaru koji je sa brojem 58 startovao na već uništenoj stazi.

"Želim da vam saopštim da se kod Roka ne radi ni o čemu ozbiljnom. On će se i dalje podvrgavati svim potrebnim pregledima", izjavio je Rene Mlekuz, predstavnik Skijaškog saveza Slovenije. To su vijesti koje su čekali ljubitelji sporta u Sloveniji, ali i svi zaljubljenici u skijaške sportove širom planete.

Pad slovenačkog skijaša Roka Ažnoha. Izvor: Youtube/EME TREND News

Ažnohu svakako predstoji pauza, ali je sasvim realno da ga u narednom periodu vidimo na najvećim svjetskim trkama. Talentovani Slovenac ima još mnogo toga da pokaže u Svjetskom kupu, gdje je debitovao prije nešto više od četiri godine. Među najvećim uspjesima u karijeru mu je to što je osvojio srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama za mlade, ali i zlato na Svjetskom prvenstvu za juniore.