Ivica Kostelić odustao od pohoda na Antarktik: Shvatio sam da je to "ćorav posao"

Nebojša Šatara
Ivica Kostelić je shvatio da bi morao bukvalno da se nastani na Antarktiku da bi ostvario svoj cilj, zato je i odustao.

Dramatične vijesti smo čitali o Ivici Kosteliću ove godine, pošto mu je život nekoliko puta bio ugrožen na ekstremnim ekspedicijama na Islandu i Grenlandu. Sada je za hrvatske medije između ostalog pričao i o svom "ćoravom poslu" na sjeveru. 

"Bilo je već tada nekih naznaka da ću se nastaviti baviti, hajdemo reći, adrenalinom. Znao sam da dolazi razdoblje u kojem ću se moći posvetiti stvarima kojima nisam mogao dok sam se takmičio.Jedrenje je bilo jedno od tih stvari. Želio sam da vidim ima li to šanse da me zainteresuje. Nisam znao da će me to toliko privući. Grenland sam planirao duže vrijeme jer sam htio da napravim nekoliko ekspedicija", istakao je Kostelić na "Net.hr"

Ivica Kostelić se ove godine prvo izgubio na Jadranskom moru u Crnoj Gori, pa je zatim otišao na Prokletije, pa su ga spašavali iz lavine u Austriji helikopterom.

"Grenland je bio dio jedne puno veće priče. Kada sam prestao s takmičenjem i bio sam u punoj snazi još. Kako to inače kod mene biva, to je uvijek povezano s nekim sportskim izazovom. Krajnji cilj je bio Južni pol, a osoba koja je uspjela da ga prehoda je jedan Norvežanin. Ja sam to htio da probam u dvojcu, te je prva stanica bio Island, druga stanica Grenland, a treća i krajnji cilj je bio Antarktik tj. Južni pol.

Island je prošao jako dobro. To je bio veliki uspjeh. Napravili smo Verdu Islanda za samo 15 dana i onda smo išli na Grenland koji je bio nivo više. Tamo sam shvatio da je taj poduhvat znatno riskantniji nego što smo mislili. Ne govorim zbog rizikovanja života ili nešto slično već zbog uloga i onog što bi ostvarili. Činjenica je da taj rekord na Južnom polu će biti jako teško srušiti. To će uraditi onaj koji će imati jako puno sreće. Ne možete tamo da ostanete dva-tri mjeseca, shvatili smo da je to 'ćorav posao'. Nije me to nikada rekreativno privlačilo, tako da je taj treći dio projekta izostao", rekao je Kostelić 

Ko je Ivica Kostelić?

Ivica Kostelić ima 45 godina, a skijašku karijeru završio je 2017. godine. U karijeri je jednom bio najbolji u Svjetskom kupu, a pet puta je bio najbolji u raznim disciplinama u sezoni. Na Olimpijskim igrama osvojio je četiri srebra, a ima i svjetsko zlato, srebro i bronzu. Njegova sestra Janica bila je još uspješnija.

(MONDO)

Shvatio si ti da je tamo zabranjena zona i da pustaju ljude samo par kilometara da se uslikaju sa dva pingvina uzmu 20000€ i noga u ....

