Darko Rajaković nezaustavljiv u NBA ligi, Nikola Jović pauzirao zbog povrede

Uz nevjerovatnu partiju Nikole Jokića, veče u NBA ligi obilježila je pobjeda Darka Rajakovića sa Torontom, dok Nikola Jović nije igrao u trijumfu Majamija.

Veče u NBA ligi, kada su Srbi u pitanju, obilježio je Nikola Jokić sa tripl-dablom, ali nije jedini. Darko Rajaković nastavio je da niže pobjede sa Torontom. Srušio je Filadelfiju na gostovanju (121:112), dok Nikola Jović nije igrao zbog povrede. Tristan Vukčević igrao je 20 minuta u porazu Vašingtona.

Srpski stručnjak je tako sa Reptorsima upisao peti trijumf u nizu, a ukupno 10. u novoj sezoni i nalazi se na skoru 10-5, ispred njih na Istoku je samo Detroit (13-2). Najbolji u trijumfu protiv Siksersa bili su Er Džej Beret (22, 4as, 3sk) i Brendon Ingram (22, 5as), dok se na drugoj strani istakao Tajris Maksi (24, 9as). Džoel Embid nije igrao zbog povrede.

Minesota je lako dobila Vašington (120:109), a 20 minuta na parketu dobio je Tristan Vukčević. Dao je 7 poena, uz 5 skokova 1 asistenciju. U redovima "vukova" najbolji su bili Džulijus Rendl (32, 10sk, 6as) i Naz Rid (28, 5sk).

Majami je dobio Golden Stejt (110:96) bez povrijeđenog Nikole Jovića. Srpski igrač ima probleme sa kukom i nije igrao na ovom meču, a ne zna se kada bi mogao da se vrati na parket. Norman Pauel je bio najbolji u redovima Hita (25, 6sk, 3as). Za goste nisu igrali Stef Kari i Džimi Batler, pa se istakao Brendon Podzijemski (20, 8sk).

Rezultati:

Klivlend - Hjuston 104:114

Indijana - Šarlot 127:119

Filadelfija - Toronto 112:121

Majami - Golden Stejt 110:96

Minesota - Vašington 120:109

Nju Orleans - Denver 118:125

Oklahoma - Sakramento 113:99

Dalas - Njujork Niks 111:113

Portland - Čikago 121:122

