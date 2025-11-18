Darko Rajaković napravio NBA mašineriju: Njegov Toronto ruši sve pred sobom

Toronto Reptorsi su sve iznenadili na početku sezone i sada su poslije serije pobjeda pri vrhu tabele NBA lige.

Izvor: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Dok je ekipa Denver poražena u produžetku od Čikaga, Darko Rajaković je nastavio da veže pobjede. Njegov Toronto je u dramatičnoj utakmici savladao Šarlot Hornetse 110:108, što je bila četvrta pobjeda zaredom tima iz Kanade.

Nekadašnji NBA šampion je ovaj niz krenuo trijumfom nad Bruklinom 119:109, zatim su savladali Klivlend 126:113,. a potom i Indijanu 129:111. Čak i prije ovog niza pobjeda bili su u sjajnoj formi

Prije poraza od Filadelfije takođe su nanizali četiri trijumfa nad Atlantom, Milvokijem, Memfisom i Klivlendom. Nakon ove dvije serije pobeda Toronto je sa 9 pobjeda i 6 poraza treći na tabeli Istoka, iza Detroita i Klivlenda.

Kako je Toronto pobijedio?

Reptorse je do ove pobjede vodio Brendon Ingram sa 27 poena, 6 skokova i 3 asistencije. Po 16 poena imali su Skoti Barns i Ar Džej Beret, dok je Imanuel Kvikli uz 15 poena imao 10 skokova. Kod Hornetsa ruki Knupel je imao 24 poena, Mikal Bridžis 22. a Lamelo Bol 20 uz 17 poena Kolina Sekstona.