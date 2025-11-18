Jokić dao 36 poena: Opet imao tripl-dabl i džaba i to Denveru

Sjajna partija Nikole Jokića, ali njegov tim je ovoga puta izgubio od Čikaga.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je prethodne noći izgubio prvu utakmicu na domaćem terenu ove sezone. Čikago je u drami slavio 130:127 i time je ujedno prekinuo niz Nagetsa od sedam uzastopnih dobijenih utakmica u NBA, a Nikola Jokić je s skoro pola terena promašio produžetak.

Niko mu to neće uzeti za zlo pošto je opet odigrao "vanzemaljsku" utakmicu i došao je do svog osmog tripl-dabla ove sezone, po čemu mu niko u čitavoj NBA ne može da parira.

Nikola Jokić protiv Čikaga Izvor: Youtube/NBA

Na kraju, Jokić je imao 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, uz dvije blokade, jednu ukradenu loptu i dvije izgubljene za skoro 39 minuta na parketu. Jedino ga nije služio šut za tri poena (1/7), tako da je to pokvarilo njegove procente da sad budu ispod 50 odsto na ovoj utakmici.

S obzirom na to da je Denver imao i povrijeđene igrače, da zbog povrede nema Kristijana Brauna i Džulijana Stroutera, kao i da je prvi put ove sezone zakazala klupa - poraz je bio neizbježan. "Druga jedinica" dala je na kraju svega devet poena i iznevjerila je očekivanja, dok se ni Pejton Votson kao starter sa pet poena nije proslavio. Džamal Marej je ubaci 34 poena, Gordon je imao 24, dok je najbolji meč od dolaska u Denver odigrao Kem Džonson i ubacio je 19 poena (pet trojki).

Što se tiče Čikaga imao je dosta raspoloženih igrača i oni sa klupe su mu donijeli pobjedu. Po 21 poen imali su Dosunmu i Gidi, Herter je ubacio 20, Smit 16, Karter 15, Buzelis 13...

NBA rezultati 18. novembar: