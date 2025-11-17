"Jokić radi stvari koje nisu sa ove planete": Denver objavio snimak, niko ne može ovo da objasni

Denver je objavio snimak na kom se vide nevjerovatne asistencije Nikole Jokića sa prethodnih nekoliko utakmica. Ne mogu ni oni da objasne kako je Srbin sve ovo uspio da uradi...

Nikola Jokić dominira u NBA ligi. Biljleži tripl-dabl u prosjeku - 28,7 poena, 13 skokova i 10,9 asistencija. I sve to na nekim mečevima djeluje kao da radi "peške", odnosno bez mnogo problema. Kako mu to uspijeva? Kako izvodi nevjerovatne asistencije? Pokušali su to da objasne ljudi u Denveru, ali im nije pošlo za rukom.

Na zvaničnom profilu na društvenim mrežama Nagetsi su objavili nekoliko nestvarnih poteza sprskog centra i dodavanja koja ostavljaju bez daha. Pokazali su viziju koju on ima, kako vidi stvari koje niko drugi ne može da vidi i nisu uspjeli da objasne kako je to učinio.

Nikola’s precision is out of this world



Jedno od njih je primjer sa meča protiv Indijane. Primio je loptu u blizini linije za tri poena. Konstantno je gledao ka ćošku u kom se nalazio Brus Braun koji je u jednom momentu počeo da se kreće. Svi su mislili da je akcija za njega, fokus odbrane Pejsersa bio je na tome, a lopta je onda završila na potpuno suprotnoj strani terena gdje je Pejton Votson pogodio trojku.

"Radi stvari koje nisu sa ove planete"

Čovjek koji je pokušao da napravi analizu Jokićevih poteza ostao je u šoku. U jednom momentu na snimku može da se čuje kako kaže "da Nikola radi stvari koje nisu sa ove planete".

Na meču protiv Minesote fokus odbrane bio je na Eronu Gordonu i Džamalu Mareju koji su bili u bližem uglu terena. Jokić je umjesto toga našao Kristijana Brauna koji je bio sam na šutu za tri na potpuno suprotnoj strani terena. Na istoj utakmici izveo je dodavanje iza leđa za Kema Džonsona koji se sjajno kretao.

A na meču protiv Majamija je bio udvojen, izgledalo je da može da izgubi loptu, umjesto toga je bacio loptu preko glave, pravo do Kristijana Brauna. Imao je još nekoliko nemogućih dodavanja baš za njega. Zaista je ovo teško objasniti.

