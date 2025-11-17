Vestbrukovi promašaji postali viralni: Denver još žali zbog propuštene titule

Nikola Jokić zaista je dočekao Rasela Vestbruka u prekasnoj fazi karijere Amerikanca.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/bleacherreport/Instagram

Iako je i dalje rana "svježa", navijače Denvera sigurno će tek zaboljeti propuštena prilika da njihov tim osvoji titulu prošle sezone, 2024/25. Kada u timu imaš najboljeg igrača na svijetu, Nikolu Jokića, koji igra najbolju sezonu u životu i kada u "majstorici" druge serije plej-ofa izgubiš od Oklahome, budućeg prvaka, sigurno je da ostaje velika žal.

Ostaje žal i zbog toga što Denver Nagetsi nisu uradili šta je bilo potrebno da oko Jokića naprave tim koji je dostojan titule. Jedno od zvučnijih pojačanja, sa ozbiljnom ulogom, bio je nekadašnji MVP Rasel Vestbruk koji odavno nije u stanju da igra kao u svojim najboljim danima. I to najblaže rečeno.

Nagledali su se gledaoci Denverovih utakmica niza Vestbrukovih promašaja, šuteva koji ni ne dodirnu obruč ili završe na tabli, na njenoj ivici, a nekad ni tamo. Ove jeseni, nakon što je potpisao za Sakramento Kingse, Vestbruk sa saigračima očekivano gubi praktično u svakoj utakmici (skor 3-10), iako i dalje postiže dvocifreni broj poena po meču (14,4 uz 6,5 skokova i 6,4 asistencije).

Američki "Bličer riport" objavio je novi urnebesan video Vestbrukovih promašaja, snimljen dok se MVP NBA lige za 2017. godinu mučio da pogodi i na spuštenom košu. Pogledajte.

Rasel Vestbruk (37) proveo je u Denveru samo prošlu sezonu i produžio dalje, a Nagetsi su u međuvremenu napravili značajnije promjene u timu nego prethodnih godina. Trenutno su na skoru 10-2.

U međuvremenu, Vestbruk igra možda posljednju sezonu u karijeri za "kraljeve", za koje je potpisao u toku oktobra.

Prije Denvera imao je kratke epizode u Los Anđeles Klipersima, Lejkersima (dvije sezone), Vašingtonu i Hjustonu, a najdublji trag ostavio je u Oklahomi, u kojoj je bio od 2008. do 2019. godine i u njoj postao MVP i dvostruki član idealne NBA petorke (2016. i 2017).