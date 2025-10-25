"Pretjerao sam, izvinjavam se": Košarkaš Fenerbahčea uvrijedio Vestbruka

Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin je u izjavi pred kamerama uvrijedio Rasela Vestbruka, pa mu se poslije toga izvinjavao na društvenim mrežama

Fenerbahče je slavio u derbiju Istanbula i kao gost je pobijedio Efes (79:69). Jedan od igrača koji je prelomio meč bio je Vejd Boldvin koji je u izjavi pred kamerama uvrijedio Rasela Vestbruka. Sve to događalo se dok je razgovarao sa prelepom turskom novinarkom Deniz Aksoj.

Ona je intervju počela njegovom statistikom - 10 poena, 8 asistencija, 7 skokova i čak 7 izgubljenih lopti. Na to se on nasmijao i rekao "To je kao statistika Rasela Vestbruka u Lejkersima".

I tweaked … Russ damn near my favorite player all time. My apologies@russwest44https://t.co/JlYPrg8jbG — IV (@The_Fourth_Wade)October 24, 2025

Ubrzo je njegova izjava počela da se širi na društvenim mrežama, posebno od strane onih koji prate NBA ligu, a kada je shvatio šta je uradio, odmah se izvinio eksplozivnom plejmejkeru.

"Pretjerao sam... Ras je blizu da bude jedan od mojih omiljenih igrača svih vremena. Izvinjavam se", napisao je Boldvin na svom Tviteru. A, navijači su ubrzo pronašli i njegove stare tvitove u kojima je hvalio Vestbruka.

Gdje je igrao Boldvin, a gdje je sad Vestbruk?

Boldvin ima iskustvo igranja u NBA ligi. Izabran je kao 17. pik na draftu 2017. godine od strane Memfisa i tu je počeo karijeru. Igrao je za Portland, filijalu Toronta i onda je 2019. godine došao u Evropu i igrao za Olimpijakos, Bajern, Baskoniju, Makabi i sada je u Feneru sa kojim je osvojio titulu prošle sezone.

Vestbruk je karijeru počeo u Oklahomi i tu je proveo 11 sezona, poslije čega je nosio dresove Hjustona, Vašingtona, Lejkersa, Klipersa, Denvera i sada je u Sakramentu. Još uvek nema NBA titulu, ali ima MVP priznanje iz 2017. godine kada je imao tripl-dabl prosjek u sezoni.

