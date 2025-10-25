logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pretjerao sam, izvinjavam se": Košarkaš Fenerbahčea uvrijedio Vestbruka

"Pretjerao sam, izvinjavam se": Košarkaš Fenerbahčea uvrijedio Vestbruka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin je u izjavi pred kamerama uvrijedio Rasela Vestbruka, pa mu se poslije toga izvinjavao na društvenim mrežama

Vejd Boldvin uvrijedio Rasela Vestbruka pa mu se izvinio Izvor: Printscreen/Euroleague/YouTube/NBA Interviews

Fenerbahče je slavio u derbiju Istanbula i kao gost je pobijedio Efes (79:69). Jedan od igrača koji je prelomio meč bio je Vejd Boldvin koji je u izjavi pred kamerama uvrijedio Rasela Vestbruka. Sve to događalo se dok je razgovarao sa prelepom turskom novinarkom Deniz Aksoj.

Ona je intervju počela njegovom statistikom - 10 poena, 8 asistencija, 7 skokova i čak 7 izgubljenih lopti. Na to se on nasmijao i rekao "To je kao statistika Rasela Vestbruka u Lejkersima".

Ubrzo je njegova izjava počela da se širi na društvenim mrežama, posebno od strane onih koji prate NBA ligu, a kada je shvatio šta je uradio, odmah se izvinio eksplozivnom plejmejkeru.

"Pretjerao sam... Ras je blizu da bude jedan od mojih omiljenih igrača svih vremena. Izvinjavam se", napisao je Boldvin na svom Tviteru. A, navijači su ubrzo pronašli i njegove stare tvitove u kojima je hvalio Vestbruka.

Gdje je igrao Boldvin, a gdje je sad Vestbruk?

Boldvin ima iskustvo igranja u NBA ligi. Izabran je kao 17. pik na draftu 2017. godine od strane Memfisa i tu je počeo karijeru. Igrao je za Portland, filijalu Toronta i onda je 2019. godine došao u Evropu i igrao za Olimpijakos, Bajern, Baskoniju, Makabi i sada je u Feneru sa kojim je osvojio titulu prošle sezone.

Vestbruk je karijeru počeo u Oklahomi i tu je proveo 11 sezona, poslije čega je nosio dresove Hjustona, Vašingtona, Lejkersa, Klipersa, Denvera i sada je u Sakramentu. Još uvek nema NBA titulu, ali ima MVP priznanje iz 2017. godine kada je imao tripl-dabl prosjek u sezoni.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Vejd Boldvin Rasel Vestbruk košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC