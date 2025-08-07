logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić ruši najluđi rekord: Iza njega ostaju sve same legende

Nikola Jokić ruši najluđi rekord: Iza njega ostaju sve same legende

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić blizu ispisivanja nove istorije NBA lige.

nikola jokic rusi rekord rasela vestbruka po broju tripl dablova Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić mogao bi ostvari istorijski podvig naredne sezone u dresu Denver Nagetsa i tako postane igrač sa najviše tripl-dablova. Za to mu je potrebno 37 tripl-dablova kako bi prestigao trenutnog lidera Rasela Vestbruka (203).

Srbin je treći na listi svih vremena sa 164, iza Vestbruka i NBA legende Oskara Robertsona, koji ima 181 tripl-dabl.

Jokić je takođe bolje rangiran na listi od nekih od najvećih igrača lige svih vremena, uključujući Lebrona Džejmsa, Medžika Džonsona, Džejsona Kida i Vilta Čemberlena. Ako uzmemo u obzir da je prošle sezone imao 34 tripl-dabla, ovaj cilj ne zvuči nimalo nerealno.

Reprezentacija

Izvor: MN PRESS

Jokić se trenutno nalazi na pripremama za Evropsko prvevnstvo sa reprezentacijom Srbije i očekuje se da povede "orlove" do dugo čekanog zlata. Ukoliko bude imao učinak kao na Olimpijskim igrama kada je prosječno bilježio 18,8 poena, 10,7 skokova i 8,7 asistencija, ne bi trebalo da bude problema. Takođe, Nikola je tek četvrti košarkaš u istoriji koji je ostvario tripl-dabl na Olimpijskim igrama, kada je protiv Nijemaca u borbi za bronzu imao 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Nikola Jokić u Kini
Izvor: Printscreen X
Izvor: Printscreen X

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Rasel Vestbruk NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC