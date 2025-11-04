logo
Rasel Vestbruk srdačno zagrlio Nikolu Jokića, a onda osuo paljbu po Denveru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Rasel Vestbruk se prije utakmice pozdravljao sa igračima Denvera, grlio se sa Nikolom Jokićem, a onda kada se sve završilo - imao je šta da kaže o klubu koji ga je izdao.

vestbruk se pozdravio s jokicem i optuzio denver za izdaju Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets

Nekadašnji dvostruki MVP Rasel Vestbruk otišao je iz Denvera poslije samo jedne sezone - i to nakon nimalo prijatne situacije. Vestbruka su optuživali za krah Denvera, da je poguban po svlačionicu, da je bio "krtica", međutim da li bismo gledali ovakav susret sa Nikolom Jokićem da je to istina?


Jokić i Vestbruk prijateljski su se pozdravili i izgrlili pred meč Denvera i Sakramenta (130:122) što je odagnalo sumnje da je bilo problema u svlačionici Denvera. Ali, nije da ih nije bilo - samo na drugoj relaciji.


Rasel Vestbruk je poslije fantastične utakmice za Kingse (26 poena, 12 skokova i šest asistencija), kada kao da je imao nešto da dokaže, stao pred kamere i osuo paljbu po rukovodstvu Denvera. Prema njegovim riječima, natjerali su ga da se odrekne ugovora za narednu sezonu i da pod hitno napusti Nagetse - što do sada nismo imali prilike da čujemo.

"Ne, oni me nisu htjeli nazad u Denveru. Neću da ostanem tamo gdje sam nepoželjan", rekao je Vestbruk koga su novinari pitali zašto nije iskoristio "igračku opciju" u ugovoru da ostane: "Oni su mi rekli da to ne uradim".


Nema sumnje da je bilo mnogo "zle krvi" u Denveru prošle sezone i da haos koji su ostavili Majkl Meloun i Kelvin But nije mogao da se popravi preko noći, a njihovi nasljednici izgleda da su mislili da je Rasel Vestbruk jedan od problema i zato su bili odlučni da ga se što prije riješe. Ali, čini se da su promašili temu, ovako ne bi pričao čovjek koji sam ne osjeća "izdaju".

Pogledajte i najbolje poteze Nikole Jokića prethodne večeri koji je ubacio 34 poena, imao 14 asistencija i sedam skokova:

Nikola Jokić za Denver protiv Kingsa
Izvor: NBA

NBA rezultati 4. novembar:

  • Bruklin - Minesota 109:125
  • Indijana - Milvoki 115:117
  • Boston - Juta 103:105
  • Njujork - Vašington 119:102
  • Hjuston - Dalas 110:102
  • Memfis - Detroit 106:114
  • Denver - Sakramento 130:124
  • Portland - L.A. Lejkers 115:123
  • L.A. Klipers - Majami 119:120

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Tagovi

Rasel Vestbruk Nikola Jokić NBA liga

