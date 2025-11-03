logo
Denver donio odluku poslije skandala s Jokićem: Dosta je bilo, iste sekunde okreću novi list

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Dejvid Adelman je odlučio da neće više da ćuti i reagovao je poslije sudijskog skandala sa Nikolom Jokićem.

Dejvid Adelman o sudijskoj odluci i Jokiću Izvor: YouTube/NBA/Denver Nuggets/Screenshot

Denver je tokom vikenda izgubio od Portlanda (109:107), a taj susret obilježilo je i sramotno suđenje. Nikola Jokić je umjesto faula, kada ga je obgrlio protivnički košarkaš, ostao u šoku jer su sudije pokazale da je u pitanju "mrtva lopta", a čini se da je još više bijesa izazvalo saopštenje Sudijske komisije NBA lige.

U njemu se potvrđuje sudijska odluka sa terena, uz objašnjenje da je Tumani Kamara postupio u skladu s pravilima - i da nema ništa sporno u tome kako je "uhvatio" Nikolu Jokića.


Zbog takve odluke sudija, Denver je odlučio da "okrene novi list". Ne žele više da gledaju skandalozno suđenje koje godinama viđamo na Nikoli Jokiću, koji nema nikakvu zaštitu kao najbolji igrač svijeta, tako da je i trener Dejvid Adelman najavio da će od sada i Denver igrati prljavo: "Moramo da naučimo momke da to rade. Ako ti je dozvoljeno da nekog obuhvatiš s leđa objema rukama, sve dok dodirneš loptu, to je podbacivanje - to je osnovna stvar koju moram da uvedem na treningu", rekao je on.

"Dakle, to ćemo sigurno raditi od sada", poručio je više nego nezadovoljni trener Denvera na današnjem obarćanju poslije treninga na kome su igrači možda vježbali i ovu metodu.

Šta se desilo sa Jokićem?

Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO

Pri rezultatu 107:107 na 6,6 sekundi do kraja, Denver je izvodio loptu ispod Portlandovog koša. Lopta je završila brzo u uglu kod Jokića, gdje ga je čuvar Tumani Kamara obrgrlio rukama i zgrabio na taj način i loptu. Kada se očekivalo da bude dosuđen prekršaj, sudija Zek Zarba je skandalozno svirao mrtvu loptu. Poslije toga je Portland došao do pobjede.

Pogledajte šta se dogodilo u toj situaciji:

Denver Nikola Jokić Dejvid Adelman NBA liga

