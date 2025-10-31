"Denver hoće da Nikola Jokić manje pogađa"

Poznati NBA novinar Dejvid Vindhorst objasnio koja je ideja trenera Denvera Dejvida Adelmana za igru Nikole Jokića ove sezone

Poznati američki novinar Dejvid Vindhorst objasnio je plan Nikole Jokića za aktuelnu sezonu, koja je tek počela i u kojoj tim srpskog košarkaša Denver Nagets ima skor 3-1.

Prema njegovom mišljenju, stručni štab na čelu sa Dejvidom Adelmanom želi da Jokić ima lošije brojeve u ličnoj statistici nego prošle sezone, da bi sačuvao snagu i da bi više dao timu. "Manje je više", rekla bi poslovica koju je svojevremeno često citirao selektor Srbije Saša Đorđević i odnosi se baš na ovaj primjer.

"Dejvid Adelman, novi trener, vidio je prošlu sezonu, u kojoj je Jokić postizao najviše poena u karijeri. To je odlično zvučalo, a uz to je i najviše šutirao i igrao najviše minuta. Nisu mislili da je to dobar trend, jer su godinu ranije ostvarili 17 pobjeda više. Ove godine žele da igra manje minuta, da manje šutira, da više dodaje loptu saigračima... Posljedica toga je dobar početak sezone Erona Gordona, Džamala Mareja i rezultat je devet (Jokićevih) poena manje po meču i šest šuteva manje po utakmici u odnosu na prošlu godinu i prvi je asistent lige. To je formula koja se Nagetsima mnogo više sviđa", kazao je on za "ESPN".

Kako Nikola igra ove sezone?

Jokić ove sezone prosječno igra po 34,3 minuta, s tim da je u prvoj utakmici sezone, protiv Golden Stejta, odigrao 41 minut jer je meč riješen u produžetku. Prosječno postiže po 20,3 poena, dijeli 11.25 asistencije i hvata 10,9 skokova.

Prošle sezone, zaista istorijske, Jokić je postizao po 29,6 poena po meču, uz 12,7 skokova i 10,2 asistencije, ali uz daleko najveću minutažu od kada je u NBA ligi - 36,7 minuta. Ove godine je plan da Denver uradi nešto potpuno drugačije sa Nikolom, da bi kraj bio bolji od prošlosezonskog nastupa u polufinalu Zapada protiv Oklahome (3-4).

