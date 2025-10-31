NBA godinu dana ne može da se oporavi od ovog Jokićevog poteza: "On vara brate, kako je dođavola znao?"

U NBA ligi se još uvijek priča o nevjerovatnom potezu Nikole Jokića. Ne, nije zakucavanje niti bilo šta slično, u pitanju je nešto što je vidio na parketu.

Izvor: x.com/Ballislife/printscreen

Nikola Jokić nastavlja i ove sezone da šokira javnost u Americi svojom igrom. Obara rekorde, baca pasove preko cijelog terena, a sada je u jednom podkastu voditelj uspio da se sjeti situacije iz prošle sezone sa meča sa Minesotom.

Redovno Jokić upropasti Timbervulfse i višestrukog najboljeg defanzivca lige Rudija Gobera, a sada su u emisiji analizirali situaciju u kojoj je Jokić pročitao akciju Minesote, secirao je i bukvalno nacrtao svom timu kako da dođe do kvalitetne odbrane.

"Jokić sjedi na klupi, sa timom je. Izlazi na teren početkom četvrte četvrtine i vidi kako stoje Timbervulvsi i prepoznaje i vče Kristijanu gdje da stane. Kaže mu da će njegov igrač Donte Divićenco proći kroz reket i da će iskoristiti Goberov blok i otrčati na drugu stranu. Jokić vidi akciju u realnom vremenu, primjećuje je, sklanja se kako bi Braun mogao da prođe pored Gobera. U reketu razbija i drugi pikenrol koji se dešava i Denver razbija tu akciju. Bilo je jako kul vidjeti da to prepoznaje", rekao je novinar koji je to primetio. Pogledajte tu akciju:

Nikola Jokic recognized and read this Timberwolves play in real timepic.twitter.com/MWDYyT6mGB — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)October 30, 2025

Gober i Edvards u čudu

Još tokom te utakmice su dva najbitnija igrača Minesote Rudi Gober i Entoni Edvards bili u čudu i odmahivali su glavama kada su vidjeli da ih je Jokić pročitao. Nakon toga su u svlačionici govorili o toj situaciji.