NBA godinu dana ne može da se oporavi od ovog Jokićevog poteza: "On vara brate, kako je dođavola znao?"

NBA godinu dana ne može da se oporavi od ovog Jokićevog poteza: "On vara brate, kako je dođavola znao?"

Autor Haris Krhalić

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U NBA ligi se još uvijek priča o nevjerovatnom potezu Nikole Jokića. Ne, nije zakucavanje niti bilo šta slično, u pitanju je nešto što je vidio na parketu.

U NBA ligi se još priča o Jokićevom potezu iz prošle godine Izvor: x.com/Ballislife/printscreen

Nikola Jokić nastavlja i ove sezone da šokira javnost u Americi svojom igrom. Obara rekorde, baca pasove preko cijelog terena, a sada je u jednom podkastu voditelj uspio da se sjeti situacije iz prošle sezone sa meča sa Minesotom. 

Redovno Jokić upropasti Timbervulfse i višestrukog najboljeg defanzivca lige Rudija Gobera, a sada su u emisiji analizirali situaciju u kojoj je Jokić pročitao akciju Minesote, secirao je i bukvalno nacrtao svom timu kako da dođe do kvalitetne odbrane.

"Jokić sjedi na klupi, sa timom je. Izlazi na teren početkom četvrte četvrtine i vidi kako stoje Timbervulvsi i prepoznaje i vče Kristijanu gdje da stane. Kaže mu da će njegov igrač Donte Divićenco proći kroz reket i da će iskoristiti Goberov blok i otrčati na drugu stranu. Jokić vidi akciju u realnom vremenu, primjećuje je, sklanja se kako bi Braun mogao da prođe pored Gobera. U reketu razbija i drugi pikenrol koji se dešava i Denver razbija tu akciju. Bilo je jako kul vidjeti da to prepoznaje", rekao je novinar koji je to primetio. Pogledajte tu akciju:

Gober i Edvards u čudu

Još tokom te utakmice su dva najbitnija igrača Minesote Rudi Gober i Entoni Edvards bili u čudu i odmahivali su glavama kada su vidjeli da ih je Jokić pročitao. Nakon toga su u svlačionici govorili o toj situaciji.

  • Gober: Jokić je znao akciju, ali mi nismo rekli ništa! Znao je akciju bolje od nas!
  • Novinari: Koju akciju?
  • Gober: Kada smo izašli sa tajmauta. Znao je akciju, ja mislim bolje i od nas. Čoveče, šta je to bilo?
  • Edvards: Bilo je u četvrtoj četvrtini, recimo da je ostalo tri minuta u četvrtoj četvrtini. Brate bilo je odmah posle tajmauta, Kako je dođavola znao? Jer niko nije rekao šta ćemo da igramo
  • Gober: Mi nismo ništa rekli!
  • Edvards: On vara brate!

