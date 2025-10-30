Novi fantastičan potez Nikole Jokića: "Kako si izveo taj pas? Jednom rukom, da li se šališ?"

Nikola Jokić je ponovo oduševio publiku nevjerovatnim pasom koji je izveo na meču sa Nju Orleans Pelikansima.

Nikola Jokić je nastavio da piše istoriju NBA lige svojim novim tripl-dablom, četvrtim ove sezone. Ipak na meču sa Nju Orleans Pelikansima oduševio je ponovo publiku novim nevjerovatnim potezom za koji se svi pitaju kako je uspio da ga izvede.

"Čovječe, kako je Jokić bacio taj pas Pejtonu samo sa jednom rukom? Nikola Jokiću, da li se šališ?", zapitao se jedan navijač. A šta se desilo?

Nakon promašene trojke Nju Orleansa Jokić je vidio da su dva igrača Denvera otrčala u kontru i nije gubio vrijeme. Odmah je uhvatio loptu jednom rukom, rotirao tijelo i odmah bacio pas preko cijelog terena za laku trojku u kontri. Uživajte u ovoj majstoriji:

Šta se desilo na meču?

Osim što je Nikola Jokić donio treću pobjedu svom timu od početka sezone sa četvrtim uzastopnim dabl-dablom pošto je upisao 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija, on se vidio i sa starim prijateljem. Pozdravio se sa Deandreom Džordanom, po srpski - izljubili su se tri puta.

