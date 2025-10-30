Nikola Jokić i Deandre Džordan se izljubili po srpski - tri puta (VIDEO)

Nikola Jokić i Deandre Džordan su se sreli po prvi put otkako je američki centar napustio Denver. I sada su se pozdravili na srpski način.

Ne prestaje sa srpskim običajima Deandre Džordan čak ni kada je otišao iz Denvera. Godinama je bio rezervni centar Nikoli Jokiću, osvojio je iskusnoi centar i NBA prsten sa Srbinom u timu 2023. godine, a prije nekoliko dana je promenuo ekipu.

Potpisao je za Nju Orleans Pelikanse, a nakon poraza od Denvera ispozdravljao se sa saigračima po srpski - sa tri poljupca. Otkako je došao u Denver ovako se pozdravljao sa Jokićem i sada nije odustao od toga. Pogledajte kako su se pozdravili:

Nikola Jokic and DeAndre Jordan’s kiss ritual will be remembered foreverpic.twitter.com/RmpJy7hR55 — BasketNews (@BasketNews_com)October 30, 2025

Nikola Jokić je na ovoj utakmici nastavio da piše istoriju NBA lige pošto je četvrti put od početka sezone imao tripl-dabl sa 21 poenom, 12 skokova i 10 asistencija. Nije ga poremetio njegov bivši saigrač koji je ostao bez minutaže i učinka na ovom meču.

Deandre se navukao na srpske narodnjake

"Nikola je takođe unaprijedio moje poznavanje sprske folk muzike. Kaže mi 'Di Džej, skini ovu pjesmu, dobra je'. Ja mu kažem 'nema šanse, ne slušam tu muziku'. Ali, onda on pusti tu muziku i ja kažem 'Okej, kul, ovo je simpatično'. Nešto u stilu kada popijem nekoliko piva ili tekile, mogu da plešem uz to", rekao je u emisiji kod Pola Džordža Deandre Džordan.

