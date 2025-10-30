"Prestanite to da govorite": Jokiću stalno isto pričaju, sad mu je dozlogrdilo

Nikola Jokić je poslije nove maestralne pobjede iznio utiske. Najbolji košarkaš planete govorio je o treneru Dejvidu Adelmanu, ali i o opisu koji ga neprestano prati kroz NBA karijeru - da igra vrlo lagano.

Nikola Jokić je još jednom pokazao dominaciju u najjačoj ligi na svijetu. Njegov Denver pobijedio je Nju Orleans 122:88, a srpski centar ponovo je zabilježio statistiku vrijednu pomena. Upisao je četvrti tripl-dabl u sezoni, a što je još važnije – učinio je to u prve četiri utakmice. Zbog toga se stiče utisak da Srbin igra veoma „lako“, ali Jokić je morao da ispravi američke medije.

"Nije bez napora, trebalo bi da prestanemo to da govorimo. Pa, ja trčim kao i ostali igrači, i dalje skačem kao i svi oni. Ponekad jednostavno sve ide u moju korist i imam dobro veče, kao što je bio slučaj u ovoj utakmici. Bila je to okej noć za mene – pristojna, kako god, dobra noć za mene. Nadam se da će tako biti i ubuduće," rekao je Nikola Jokić na konferenciji za medije poslije meča.

Nikola Jokić na terenu je odmjerio snage i sa doskorašnjim rivalom iz Denvera Deandreom Džordanom. Nakon meča, Srbin je rekao: "Dugo nismo igrali jedan protiv drugog, ali je bilo lijepo što smo se sreli. Dobio sam podbacivanje, samo želim to da napomenem," rekao je Nikola u svom stilu, nasmijavši pritom novinare.

Takođe, važno je istaći da je klupa Denvera na ovom meču postigla 51 poen, što dugo nije bio slučaj sa ekipom iz Kolorada. Zapravo, to je bio osnovni problem prethodnih sezona. Veliki doprinos imao je i Jonas Valančijunas, koji je susret završio sa 10 poena i šest skokova.

"On je prijetnja u reketu, može da postigne poene, a uz to je visok i dominantan, pa privlači pažnju, dovodi do udvajanja ili tjera ljude da se skupljaju oko njega. Voljan je da igrače navlači na sebe, tako da će nakon toga uslijediti pas. Definitivno je to prednost za nas i može da nas uspori ako nam treba da kontrolišemo igru. On zna kako da igra", objasnio je Jokić.