"Biram Vembanjamu, evo i zašto": Bivšeg NBA igrača pitali ko je bolji, nije ni razmišljao o Jokiću

Nikola Jokić vezao je četvrti tripl-dabl u isto toliko NBA mečeva. To je ono što Srbin radi godinama unazad u najjačoj ligi na svijetu, ali neki smatraju da će Viktor Vembanjama ubrzo uspjeti da nadmaši Somborca. Razlozi su brojni, a jedan od njih je da je popularni Vembi već postao prvi igrač u istoriji lige koji je ubacio preko 100 poena i zabilježio 15 blokada u prvoj nedjelji sezone.

Francuz je propustio ljeto sa reprezentacijom zbog oporavka od venske tromboze, a na teren se vratio spremniji nego ikad. Poslije četiri meča prosječno bilježi ravno 31 poen, 13,8 skokova, 2,8 asistencija i 4,8 blokada po susretu. Sa druge strane imamo Nikolu Jokića, najboljeg centra današnjice, igrača koji je tri puta bio MVP lige, čovjeka koji je u četiri meča dvocifrenim brojkama popunjavao tri kolone, ali se može reći da je njegov početak sporiji, jer naspram prošlogodišnjih skoro 30 poena po meču, sada ubacuje 20,3 (14,5 skokova i 11,3 asistencije).

U jednoj od rasprava o NBA igračima našao se i Gilbert Arenas koji je govorio o Jokiću i Vembanjami. Pitanje koje je uslijedilo nije bilo sasvim logično, pošto je glasilo ko će u narednih pet godina biti dominantniji, pa ako znamo da je Somborac posljednjih pet najbolji u NBA ligi, možda je i logično očekivati da će ga kroz pet godina mlađi igrači nadmašiti? Bilo kako bilo, Arenas je kao i mnogi istakao da bi izabrao Vembanjamu.

"Sljedećih pet godina? Uzimam Vembija. Ono što Jokić donosi, Vembi zaista može to da uradi. Vembi može prosječno da postiže tripl-dabl jer zna kako da doda loptu.Dakle, ako želi da prosječno postiže 10 asistencija, on to zaista može da uradi. Može da se zeza i da ima dvocifrene brojke u četiri kolone, jer on bilježi i mnogo blokada", rekao je.

Nikola Jokić je bez sumnje jedan od najtalentovanijih košarkaša, s obzirom na to da, kad je on na terenu, njegovi saigrači u potpunosti zavise od kreacija Somborca – bilo u reprezentaciji ili u Denveru. Sa druge strane, spoljni igrači imaju veću šansu da dođu do poena u odnosu na Jokića, ako uzmemo u obzir da on uglavnom gospodari u reketu.

Sa Vembanjamom je malo teže... Blokade to i dokazuju. Jedno je sigurno – prisustvovaćemo eri u kojoj visoki igrači i te kako dominiraju NBA ligom.

