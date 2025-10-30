logo
"Kako pobjeđujemo? Evo, objasniću vam": Nikola Jokić održao lekciju, Adelman se sjetio nečeg što niko nije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić objasnio je da Denver sada pobjeđuje jer igra ovog tima pomalo liči na evropsku košarku.

Nikola Jokić tvrdi da Denver igra evropsku košarku Izvor: Screenshot/YouTube/@DNVR_Sports

Nikola Jokić i Denver nanizali su treću pobjedu na startu NBA sezone. Nakon prošlogodišnjih afera, neočekivanih otkaza i nezadovoljstva igrača kluba iz Kolorada, u novoj sezoni najbolji košarkaš svijeta dobio je bolje saigrače, kako se to kaže - dužu klupu i prave izmjene. Sada ostaje pitanje: kako je Denver tako silovito startovao? Nikola Jokić tamošnjim medijima objasnio je kako je to moguće.

Rotacija Denvera izgleda mnogo bolje u odnosu na prošlu sezonu. Važno je napomenuti da su igrači koji nisu bili u startnoj petorci imali važan doprinos, pa su kombinovano postigli 51 poen. Jokić vjeruje da zasluge idu i treneru, a dodao je i da Denver igra evropsku košarku.

"Vjerujem u igrače. Dobro je igrati sa igračem koji je u ritmu, ili kada se probaju neke nove postave – samim tim i novi igrači. Pokušavate nove rotacije, postave na terenu… Djeluje mi malo kao evropski stil: ko god krene dobro, ostaće na terenu. Ko god bude imao dobru utakmicu, nastaviće da igra. Recimo, protiv Minesote u prošlom meču potpuno drugi igrači su završili utakmicu, tako da mislim da i treba da bude tako", pojasnio je Jokić.

"Nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu. Prošla godina je bila frustrirajuća za ovaj tim. Svi su davali poene i doprinosili timu", dodao je Nikola.

"Imamo različite igrače, samim tim i različitu energiju. Ponekad jedan igrač može da promijeni cijeli ritam i energiju tima, bilo i pozitivno i negativno. Sviđa mi se što isprobavamo nove stvari. Recimo, Džulijan Stroter je bio spreman, iako nije mnogo igrao u prva tri meča. Sad je ušao, donio energiju i to nam je mnogo značilo", dodao je Jokić.

Šta je Jokić rekao o Votsonu i Braunu?

Svoj doprinos su imali i mladi Pejton Votson i već iskusni Kristijan Braun. Braun je bio drugi najefikasniji na terenu sa 17 poena, dok je Votson za 23 minuta upisao pet poena i isto toliko skokova i asistencija.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

"Veoma je napredovao", započeo je Jokić o Votsonu. "Ima kontrolu lopte, napadačke sposobnosti… Kada stekne prednost, pronalazi slobodnog igrača, a dobro se snalazi jer je visok i može to da vidi. Zapravo, donosi dobre odluke i dobra dodavanja. U odbrani je čudovište. Bio je dobar kada je imao sve blokade. Tako da je stvarno bio dobar i doprinosi timu ovom dijelu sezone."

Kad je u pitanju Braun, Jokić je bio jasan: "Mi pronađemo ritam i osjetimo jedan drugog. Imamo dobru hemiju posljednjedvije, tri godine i nadam se da ćemo to zadržati", zaključio je reprezentativac Srbije.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

