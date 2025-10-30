Čarls Barkli ostao u šoku kad su mu rekli za Nikolu Jokića: Shvatio da su ga svi uzeli zdravo za gotovo

Nikola Jokić ima četiri tripl-dabla od početka sezone i o tome se u NBA ligi ne priča koliko bi trebalo. Sada je to shvatio i Čarls Barkli.

Srpski košarkaš Nikola Jokić briljira na početku nove sezone i prethodne noći u pobjedi Denvera nad Nju Orleansom (122:88) stigao je do novog tripl-dabla. U laganom ritmu stigao je do 21 poena, 12 skokova, 10 asistencija i dvije ukradene lopte, što je njegov četvrti uzastopni tripl-dabl u novoj sezoni.

Zapravo, jedini dvojac koji je to još uradio na otvaranju takmičarske godine su Oskar Robertson i Rasel Vestbruk, a ta informacija promakla je i onima kojima nikako ne bi smjela. Jokić bi zbog onoga što radi morao da bude vijest broj jedan u NBA, ali su mnogi zaspali...

Među njima su i legendarni košarkaši Šekil O'Nil i Čarls Barkli, danas TV analitičari, čija se riječ sluša i koji bi morali da povedu više računa o Jokiću. Kao da sve što uradi sada se uzima "zdravo za gotovo", tako da je Barklija šokirao podatak s početka teksta. Kada su mu saopštili da Jokić već ima četiri tripl-dabla, nije mogao da dođe sebi.

"Jokić je toliko sjajan da je imao tri trip-dabla i mi kao da je to ništa...", rekao je Barkli i potom je ispravljen: "Četiri? A mi nismo ni primijetili. Samo je još Vestbruk to uradio. To je nevjerovatno da imaš četiri uzastopna tripl-dabla".

Šta Čarls Barkli kaže o Denveru?

Ipak, to nije dovoljno da Barkli proglasi Denver za prve favorite na Zapadu i još smatra da je aktuelni šampion Oklahoma Siti isperd svih.

"Denver, Hjuston, San Antonio, ko ti je drugi?", upitan je Barkli koji oko drugoplasiranog nije imao nikakvu dilemu: "Neću da kažem San Antonio, reći ću Denver, oni su drugi najbolji na Zapadu. Sviđa mi se Kem Džonson, baš dobar igrač, Marej je u dobrom ritmu, a Jokić...", sve je rekao Barkli.

BONUS VIDEO:

