logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čarls Barkli ostao u šoku kad su mu rekli za Nikolu Jokića: Shvatio da su ga svi uzeli zdravo za gotovo

Čarls Barkli ostao u šoku kad su mu rekli za Nikolu Jokića: Shvatio da su ga svi uzeli zdravo za gotovo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić ima četiri tripl-dabla od početka sezone i o tome se u NBA ligi ne priča koliko bi trebalo. Sada je to shvatio i Čarls Barkli.

carls barkli ne zna da nikola jokic dominira u nba Izvor: YouTube/NBA on ESPN/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić briljira na početku nove sezone i prethodne noći u pobjedi Denvera nad Nju Orleansom (122:88) stigao je do novog tripl-dabla. U laganom ritmu stigao je do 21 poena, 12 skokova, 10 asistencija i dvije ukradene lopte, što je njegov četvrti uzastopni tripl-dabl u novoj sezoni.

Zapravo, jedini dvojac koji je to još uradio na otvaranju takmičarske godine su Oskar Robertson i Rasel Vestbruk, a ta informacija promakla je i onima kojima nikako ne bi smjela. Jokić bi zbog onoga što radi morao da bude vijest broj jedan u NBA, ali su mnogi zaspali...

Nikola Jokić protiv Nju Orleansa
Izvor: Youtube/NBA

Među njima su i legendarni košarkaši Šekil O'Nil i Čarls Barkli, danas TV analitičari, čija se riječ sluša i koji bi morali da povedu više računa o Jokiću. Kao da sve što uradi sada se uzima "zdravo za gotovo", tako da je Barklija šokirao podatak s početka teksta. Kada su mu saopštili da Jokić već ima četiri tripl-dabla, nije mogao da dođe sebi.

"Jokić je toliko sjajan da je imao tri trip-dabla i mi kao da je to ništa...", rekao je Barkli i potom je ispravljen: "Četiri? A mi nismo ni primijetili. Samo je još Vestbruk to uradio. To je nevjerovatno da imaš četiri uzastopna tripl-dabla".

Čarls Barkli i Šekil O'Nil o Jokiću
Izvor: Youtube/NBA on ESPN

Šta Čarls Barkli kaže o Denveru?

Ipak, to nije dovoljno da Barkli proglasi Denver za prve favorite na Zapadu i još smatra da je aktuelni šampion Oklahoma Siti isperd svih. 

"Denver, Hjuston, San Antonio, ko ti je drugi?", upitan je Barkli koji oko drugoplasiranog nije imao nikakvu dilemu: "Neću da kažem San Antonio, reći ću Denver, oni su drugi najbolji na Zapadu. Sviđa mi se Kem Džonson, baš dobar igrač, Marej je u dobrom ritmu, a Jokić...", sve je rekao Barkli.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Čarls Barkli NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC