Nikola Jokić zanijemio zbog odluke sudije: Skandal koliko ga ne poštuju, nikome u Denveru nije jasno

U ključnom trenutku utakmice, sudija Zek Zarba izmislio je mrtvu loptu umjesto očiglednog prekršaja u korist Denvera i Nikole Jokića. Portland je pobijedio, a o tom detalju će se pričati - ili neće?

Izvor: YouTube/GAMETIME HIGHLIGHTS/BASKETMAN

Denver Nagetsi izgubili su prošle noći u dramatičnoj završnici protiv Portlanda (107:109), u završnici u kojoj su arbitri bili u centru pažnje. Prije svih Zek Zarba (50), koji je stajao metar-dva od Nikole Jokića kada je donio kontroverznu odluku.

Pri rezultatu 107:107 na 6,6 sekundi do kraja, Denver je izveo loptu sa osnovne linije ispod Portlandovog koša. Ona je završila u Jokićevim rukama u uglu terena, gdje ga je čuvar Tumani Kamara obrgrlio rukama i zgrabio na taj način loptu. Kada se očekivalo da bude dosuđen prekršaj, Zarba je skandalozno svirao mrtvu loptu.

Pogledajte tu situaciju:

The imbecibility of the@NBAreferees! He has called jumpball in this play when Camera is grabbing Jokic from behind. They are incompetentpic.twitter.com/y8Y7HxsAEz — BasqueTradamus (@basketradamus)November 1, 2025

Jokić je u šoku skupio ruke, njegovi saigrači su se uhvatili za glavu, a poslije podbacivanja na liniji penala lopta je završila u rukama Erona Gordona. Bio je blokiran, vrijeme za napad je isteklo, a Portland je u preostale tri sekunde iznudio Gordonov prekršaj u duelu sa Džeramijem Grantom.

Obje situacije bile su veoma kontroverzne, a trener Denvera se posebno osvrnuo ka prvoj.

"Mučili smo se u završnici da kontrolišemo loptu. Ne znam šta su sudije vidjele u situaciji u kojoj smo izveli loptu sa osnovne linije. Završeno je mrtvom loptom, a bilo je mnogo kontakta", rekao je poslije utakmice trener Denvera Dejvid Adelman na konferenciji za novinare.

Bez želje da javno govori o arbitrima, on je kritikovao padove i oscilacije svog tima, koji je ispustio dvocifreno vođstvo i doživio poraz za skor 3-2. Nagetsi su na početku posljednje četvrtine vodili 81:71, a na početku posljednjeg minuta 107:102 - i ništa nije bilo dovoljno.

"Nismo bili organizovani. Imali smo punu kontrolu i trebalo je da pobijedimo, a njima odajem priznanje jer su izdržali i dugo bili u utakmici. Mnogo toga bilo je do nas. Napravili smo niz grešaka, gubili smo lopte, pravili smo mnogo faulova, u posljednjoj četvrtini izveli su 13 slobodnih bacanja... Ovo je anatomija jednog poraza u NBA ligi", rekao je Adelman.

"Mučili smo se u završnici da kontrolišemo loptu, u ovoj utakmici viđen je i festival driblinga, ne možemo tako da igramo i odajem im priznanje, jer su nas naveli na to", dodao je on.

Portland je ubacio 38 poena u posljednjoj četvrtini, predvođen maestralnim Denijem Avdijom (23 poena), Izraelcem sa srpskim korijenima.

"Morate da igrate dodavanjima, ne driblinzima. Bilo je mnogo jednostavnih akcija kojima smo to mogli da izbjegnemo, ali nismo ih izveli. Ovo je dobar nauk, jer mislim da smo imali veću kontrolu kroz čitavu utakmicu, ali gubićete ovako utakmice ako niste odgovorni prema lopti. Važne su male stvari, često smo ih 'gurali' do minusa od sedam, 10, 11 poena, ali nismo pokazali odgovornost na obje strane", kazao je Adelman poslije utakmice.

Denver će naredni meč igrati u utorak od 3 časa protiv Sakramento Kingsa na svom terenu.