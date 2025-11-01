logo
Jokić promašio šut za produžetak: Nikolu asistencija dijelila od istorije, Denver pao poslije drame

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Denver je poslije dramatične završnice izgubio od Portlanda, a Nikola Jokić promašio je šut za produžetak. Nedostajala mu je jedna asistencija za tripl-dabl.

Denver je poslije dramatične završnice izgubio od Portlanda Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić bio je nadomak istorije, upisao je dabl-dabl, a asistencija ga je dijelila od petog uzastopnog tripl-dabl učinka (21, 14sk, 9as). Denver je poslije drame izgubio od Portlanda (109:107). Upravo je srpski centar imao šansu da uvede meč u produžetak, ali njegov šut uz zvuk sirene nije prošao kroz obruč.

Imali su Nagetsi meč u svojim rukama, izgledalo je da će doći do pobjede pošto su na ulasku u poslednji minut imali "+5" (107:102). Deni Avdija tada je poentirao pod faulom, Kristijan Braun promašio je otvorenu trojku, pa je Džeremi Grant dao oba penala za izjednačenje (107:107). Tada se dogodila situacija zbog koje su svi u Denveru protestovali. Džonsonovo polaganje je izblokirano, na semaforu je ostalo nešto manje od dve sekunde, prilikom izvođenja auta lopta je došla do Jokića koji je definitivno bio fauliran od strane Kamare, sudije su umjesto toga pokazale da je "mrtva lopta".

Jokić je bio bolji u skoku, dobacio je do Gordona koji je izblokiran na šutu sa poludistance. Gordon je potom faulirao Grenta na 1.4 sekunde do kraja, on je pogodio prvo, htio namjerno da promaši drugo bacanje, lopta je umjesto toga završila u košu. Gordon je poslao dodavanje preko cijelog terena za Nikolu koji je imao šut za produžetak, ali nije uspio da pogodi.

Kod Nagetsa je efikasniji od Jokića bio samo Džamal Marej (22, 6sk,3as), Gordon je dodao 14, a igrač koji je najviše razočarao je Kristijan Braun koji je dao samo pet poena (2/3 za dva, 0/3 za tri). Kod pobjednika je najbolji bio Avdija (23, 4as, 4sk), pratio ga je Šedon Šarp (19, 4sk, dok je Džru Holidej uz 11 poena imao i čak 13 asistencija.

Rezultati:

  • Indijana - Atlanta 108:128
  • Filadelfija - Boston 108:109
  • Klivlend - Toronto 101:112
  • Čikago - Njujork Niksi 135:125
  • Memfis - lejkersi 112:117
  • Finiks - juta 118:96
  • Portland - Denver 109:107
  • Klipersi - Nju Orleans 126:124

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga košarka Denver

