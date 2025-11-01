"Jokić je dobar, ali Vembanjama je drugi nivo": Legenda jedva dočekala da pecne Srbina

Legendarni Šekil O'Nil daje prednost Viktoru Vembanjami u odnosu na Nikolu Jokića.

Izvor: EPA-EFE/ADAM DAVIS

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama iskoristio je ljeto da radi na sebi i to mu se i te kako isplatilo. Centar San Antonio Sparsa blista na startu nove sezone. Sparsi nemaju poraz poslije pet kola, a za to je najzaslužniji upravo Vembanjama. Pohvale stižu sa svih strana, a posebno je njegovim napretkom oduševljen legendarni Šekil O'Nil. Naravno, ništa nije moglo da prođe, a da ne spomene Nikolu Jokića.

Slavni centar ne oduzima ništa Srbinu od njegove "revolucije" na poziciji centra, ali smatra da Francuz sve podiže na viši nivo. Konačno su Sparsi dobili ono što su očekivali od njega i biće ovo jedna jako uzbudljiva sezona.

"Viktor Vembanjama redefiniše šta centar može da uradi. Džoker je već redefinisao šta visoki igrač može da uradi, ali Vembi to podiže na drugi nivo: dribla između nogu, povlači se unazad, izgleda kao Kevin Durent. Trenutno igra odličnu košarku i srećan sam zbog njega. Srećan sam zbog organizacije San Antonija“, rekao je Šek u emisiji "Šou Riča Ajzena" na ESPN-u.

Ipak, ima upozorenje za mladog asa... "Rekao bih mu da uspori tempo. Fil Džekson bi mi za tri godine kada smo sarađivali zajedno ponekad dolazio i govorio: 'Hej, presjedi ove dvije utakmice. Treba mi da se odmoriš. Bez žurki, bez rep spotova, bez reklama, samo se odmori. Ali kada se vratiš, treba mi da prosečno igraš 40 minuta'. Fil je odlično upravljao mojim vremenom provedenim na parketu", podvukao je O'Nil.

