logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jokić je dobar, ali Vembanjama je drugi nivo": Legenda jedva dočekala da pecne Srbina

"Jokić je dobar, ali Vembanjama je drugi nivo": Legenda jedva dočekala da pecne Srbina

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Legendarni Šekil O'Nil daje prednost Viktoru Vembanjami u odnosu na Nikolu Jokića.

Šekil O'Nil daje prednost Viktoru Vembanjami u odnosu na Nikolu Jokića Izvor: EPA-EFE/ADAM DAVIS

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama iskoristio je ljeto da radi na sebi i to mu se i te kako isplatilo. Centar San Antonio Sparsa blista na startu nove sezone. Sparsi nemaju poraz poslije pet kola, a za to je najzaslužniji upravo Vembanjama. Pohvale stižu sa svih strana, a posebno je njegovim napretkom oduševljen legendarni Šekil O'Nil. Naravno, ništa nije moglo da prođe, a da ne spomene Nikolu Jokića.

Slavni centar ne oduzima ništa Srbinu od njegove "revolucije" na poziciji centra, ali smatra da Francuz sve podiže na viši nivo. Konačno su Sparsi dobili ono što su očekivali od njega i biće ovo jedna jako uzbudljiva sezona.

"Viktor Vembanjama redefiniše šta centar može da uradi. Džoker je već redefinisao šta visoki igrač može da uradi, ali Vembi to podiže na drugi nivo: dribla između nogu, povlači se unazad, izgleda kao Kevin Durent. Trenutno igra odličnu košarku i srećan sam zbog njega. Srećan sam zbog organizacije San Antonija“, rekao je Šek u emisiji "Šou Riča Ajzena" na ESPN-u.

Ipak, ima upozorenje za mladog asa... "Rekao bih mu da uspori tempo. Fil Džekson bi mi za tri godine kada smo sarađivali zajedno ponekad dolazio i govorio: 'Hej, presjedi ove dvije utakmice. Treba mi da se odmoriš. Bez žurki, bez rep spotova, bez reklama, samo se odmori. Ali kada se vratiš, treba mi da prosečno igraš 40 minuta'. Fil je odlično upravljao mojim vremenom provedenim na parketu", podvukao je O'Nil.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC