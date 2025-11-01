logo
Sudije pokrale Nikolu Jokića u posljednjim sekundama

Sudije pokrale Nikolu Jokića u posljednjim sekundama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić fauliran je u samoj završnici utakmice, ali su sudije umjesto toga dosudile "mrtvu loptu". U Denveru su bili bijesni zbog te odluke koja je na kraju koštala Nagetse.

Sudije oštetile Denver protiv Portlanda Izvor: Printscreen/X/Courtside Dave

Nikola Jokić mogao je da postane prvi igrač u istoriji sa pet uzastopnih tripl-dabl učinaka (21, 14sk, 9as), ali u tome na kraju nije uspio. Denver je u dramatičnoj završnici izgubio od Portlanda (109:107), a svemu tome prethodila je jedna sporna odluka sudija u posljednjim sekundama.

Kem Džonson je izblokiran na prodoru na četiri sekunde prije kraja meča (107:107). Prilikom izvođenja auta lopta je došla do Jokića, Kamara ga je obgrlio s leđa, faulirao, to su vidjeli svi osim arbitara. Umjesto čistog faula i dva slobodna bacanja za Srbina uslijedila je "mrtva lopta". Svi u Nagetsima bili su bijesni, ali sudije nisu promijenile odluku.

Jokić je nadvisio Kamaru u skoku, uspio da dobaci loptu do Gordona, ali je njegov šut izblokiran. Na semaforu je ostalo 1,4 sekundi. Blejzersi su imali posljednji napad, Gordon je faulirao Grenta koji je dao prvo, hteo namjerno da promaši drugo bacanje, ali je umjesto toga dao koš. Dalo je to šansu Jokiću da šutira za produžetak uz zvuk sirene, ali lopta nije završila u obruču.

