Jokića izdao saigrač od 125 miliona dolara: Potpisao ugovor i zaboravio da igra košarku

Nikola Jokić igra odlično na početku nove sezone, ali njegov saigrač Kristijan Braun ima jednu od najlošijih sezona za sada. I to posle astronomskog ugovora koji je potpisao.

Kristijan Braun (24) dobio je novi ugovor od Denvera i dobiće 125 miliona dolara za pet godina saradnje. Od kada je stavio paraf na produžetak saradnje kao da je zaboravio da igra košarku. Vidjelo se to i u posljednjem meču u kom je tim iz Kolorada poslije drame izgubio od Portlanda (109:107).

Mogao je da bude heroj i sve da riješi, ali je na 35 sekundi pre kraja, pri vođstvu Denvera (107:105) promašio potpuno otvorenu trojku na dodavanje Nikole Jokića. Ne samo da mu je upropastio istorijski tripl-dabl nego je propustio priliku da stavi tačku na meč. Da stvar bude gora po njega, samo sedam sekundi poslije toga je napravio faul na Džeremiju Grentu koji je dao oba penala za izjednačenje (107:107).

Poslije toga uslijedila je drama, sudije su pokrale Denver, ali je uprkos svemu tome Braun jedan od najvećih problema Nagetsa u ovom trenutku. Od čovjeka koji je dobio astronomsko povećanje plate očekuje se da igra mnogo, mnogo bolje. Posebno kada je potpuno sam i otvoren...

Kako igra Braun ove sezone?

"Everything everybody in this locker room has wanted, we have." - Christian Braun



"We've got shooting, we've got defense, we've got everything."

Braun je pred sam početak sezone dobio novi ugovor od Denvera i od tada igra po principu "toplo-hladno". Nema konstantnost u igri i sve češće je u toj minus fazi. U tri od pet mečeva je bio jednocifren. Prvo je u porazu od Golden Stejta za 38 minuta dao samo 6 poena (3/6 za dva, 0/1 za tri). Djelovalo je da se vraća u formu kada je Finiksu ubacio 20 poena, ali to je bilo kratkog daha...

Već protiv Minesote je opet pao i za 27 minuta dao samo 7 poena (2/6 za dva, 1/3 za tri), a onda se malo "popravio" protiv Pelikansa (17, 6sk, 4as). Međutim, protiv Blejzersa je opet zakazao (5 poena, 2/3 za dva, 0/3 za tri). Za igrača koji je među najplaćenijima u klubu moraće mnogo, mnogo bolje...

