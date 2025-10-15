Rasel Vestbruk ima novi klub za 18. sezonu u NBA ligi

Iako je postojala mogućnost da kao slobodan igrač potpiše novi ugovor sa Denverom, Rasel Vestbruk neće biti saigrač Nikole Jokića u narednoj sezoni.

Iskusni američki košarkaš Rasel Vestbruk imao je sasvim pristojnu sezonu u ekipi Denvera, NBA ligi je pokazao da još nije za penziju, ali je još prije nekoliko mjeseci odlučeno da se saradnja neće nastaviti. Jedan od najboljih plejmejkera svoje generacije postao je slobodan da izabere novu sredinu, a mnogi su se zabrinuli da li će za njega biti mjesta u najjačoj ligi na svijetu.

Naredne sezone Rasel Vestbruk neće igrati sa Nikolom Jokićem u Denveru, ali će i dalje biti dio NBA lige - jer je dogovorio saradnju sa Sakramentom! Seli se u Kaliforniju, a naredna sezona biće mu 18. u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Svojevremeno je bio i MVP ligaškog dijela sezone, a čak devet puta nastupio je na Ol-star mečevima.

