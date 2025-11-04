Nikola Jokić asistencijom "ošišao" Litvanca (VIDEO)

Pogledajte neverovatan potez Nikole Jokića koji je bacio loptu za Gordona - taman preko glave Sabonisa kome je bilo potrebno šišanje.

Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Nikola Jokić dominirao je prethodne noći i prvi put čini se "dodao gas" na nekoj utakmici ove sezone. Kingi su odolijevali, ali je Denver na kraju slavio (130:124) naravno uz ključnu ulogu Nikole Jokića kome je malo falilo da opet dođe do tripl-dabla: imao je 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Jedna od asistencija ujedno je bila i potez meča i već su je pogledali milioni, pošto je Jokić po ko zna koji put uspio samog sebe da nadmaši kada je atraktivnost u pitanju.

Bacio je loptu preko glave Domantasa Sabonisa i to tako da je "ošišao" Litvanca. Najavu otvaranja "frizerskog salona" znao je da prepozna njegov omiljeni saigrač Aron Gordon kome je lopta bila namijenjena, tako da je čekao pod košem i dobio je idealnu loptu, spreman da je zakuca u koš.

Što se tiče nesrećnog Sabonisa, za čijeg oca Arvidasa kažu da je preteča Jokića, djeluje da mu ipak neće faliti ni dlaka s glave, a sljedeći put će znati da mora da pazi i na ovakve detalje - opuštanje na sekund i refleks neće prepoznati loptu nad glavom.

Pogledajte i ostale poteze Nikole Jokića:

Nikola Jokić za Denver protiv Kingsa Izvor: NBA

NBA rezultati 4. novembar:

Bruklin - Minesota 109:125

Indijana - Milvoki 115:117

Boston - Juta 103:105

Njujork - Vašington 119:102

Hjuston - Dalas 110:102

Memfis - Detroit 106:114

Denver - Sakramento 130:124

Portland - L.A. Lejkers 115:123

L.A. Klipers - Majami 119:120

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Nikola Jokić citira Tomija Šelbija Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)