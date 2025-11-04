logo
Nikola Jokić asistencijom "ošišao" Litvanca (VIDEO)

Nikola Jokić asistencijom "ošišao" Litvanca (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Pogledajte neverovatan potez Nikole Jokića koji je bacio loptu za Gordona - taman preko glave Sabonisa kome je bilo potrebno šišanje.

nikola jokic osisao sabonisa asistencijom za gordona Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Nikola Jokić dominirao je prethodne noći i prvi put čini se "dodao gas" na nekoj utakmici ove sezone. Kingi su odolijevali, ali je Denver na kraju slavio (130:124) naravno uz ključnu ulogu Nikole Jokića kome je malo falilo da opet dođe do tripl-dabla: imao je 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Jedna od asistencija ujedno je bila i potez meča i već su je pogledali milioni, pošto je Jokić po ko zna koji put uspio samog sebe da nadmaši kada je atraktivnost u pitanju.


Bacio je loptu preko glave Domantasa Sabonisa i to tako da je "ošišao" Litvanca. Najavu otvaranja "frizerskog salona" znao je da prepozna njegov omiljeni saigrač Aron Gordon kome je lopta bila namijenjena, tako da je čekao pod košem i dobio je idealnu loptu, spreman da je zakuca u koš.

Što se tiče nesrećnog Sabonisa, za čijeg oca Arvidasa kažu da je preteča Jokića, djeluje da mu ipak neće faliti ni dlaka s glave, a sljedeći put će znati da mora da pazi i na ovakve detalje - opuštanje na sekund i refleks neće prepoznati loptu nad glavom.

Pogledajte i ostale poteze Nikole Jokića:

Nikola Jokić za Denver protiv Kingsa
Izvor: NBA

NBA rezultati 4. novembar:

  • Bruklin - Minesota 109:125
  • Indijana - Milvoki 115:117
  • Boston - Juta 103:105
  • Njujork - Vašington 119:102
  • Hjuston - Dalas 110:102
  • Memfis - Detroit 106:114
  • Denver - Sakramento 130:124
  • Portland - L.A. Lejkers 115:123
  • L.A. Klipers - Majami 119:120

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

