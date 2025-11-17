Nikola Jokić već šest godina ima isti problem: Oglasio se Denver, ali navijači su uznemireni

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić ponovo je pod znakom pitanja za meč Denvera i Čikaga zbog povrede koja ga muči šest godina.

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Prof/©Icon Sportswire All Rights Reserved

Nikola Jokić je ponovo pod znakom pitanja za naredni meč Denvera protiv Čikaga koji se igra u noći između ponedjeljka i utorka. Bilo je tako i pred utakmicu sa Minesotom, na kojoj je igrao i s tripl-dablom vodio svoj tim do pobjede 130:116, međutim i te kako zbog ovoga paniče navijači Nagetsa.

Kako je objavio Denver, Jokić ima problema sa zglobom lijeve ruke i zato nije sto odsto sigurno da će igrati narednu utakmicu, a vjerovatno je to urađeno iz predostrožnosti jer timovi plaćaju kazne ako zvijezde ne odigraju meč za koje su prijavljene.

Ne kažemo da je Denver "izmislio povredu" Jokiću kako bi ga potencijalno odmorio poslije napornog početka sezone, već da se radi o hroničnom problemu koji Somborac ima. Zapravo, već šest godina Jokić ima problema sa zglobom lijeve ruke i često se može vidjeti kako drži led na njemu, pa povremeno mora i da pauzira kako bi bolovi prošli.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

"Veoma vjerujem medicinskom dijelu tima i doktorima, tako da vidjećemo. Nadam se da ću biti bolje, bar toliko da ne osjećam bol svaki put kada šutiram. Navikao sam na bol, to je postalo normalno za mene", rekao je Jokić u jednom od ranijih intervjua.

Inače, Jokić se nijednog trenutka nije odlučivao da ode "pod nož" zbog ovog problema i nije jedini košarkaš u NBA koji izbjegava takve procedure. Prosto, procjena ljekara je da je to bol na koji mora da navikne ako ne želi operaciju, tako da svake godine zbog njega propusti po nekoliko utakmica. Ovaj sa Čikagom - teško.

Inače situacija u Denveru nije sjajna jer je Kristijan Braun izgubljen na skoro mjesec dana zbog iščašenja zgloba lijeve noge. To je problem pošto se radi o starteru koji daje posebnu energiju u odbrani, dok su još dvojica igrača pod znakom pitanja, ali se ipak očekuje da zaigraju.

U pitanju su novo pojačanje Kem Džonson, koji ima problema sa mišićem desne ruke, odnosno mladi Džulijan Strouter koji se ušinuo u leđima.

Podsetimo, Denver ima 10-2 na početku sezone i jedan je od samo pet timova koji su devet od 12 prvih utakmica dobili dvocifrenom razlikom, što je uglavnom značilo i da ta ekipa osvaja šampionsku titulu. Preciznije, samo jednom u istoriji ekipa s takvim početnim skorom nije osvajala prsten.