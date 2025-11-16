logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić i sa povredom gazi sve pred sobom: Novi tripl-dabl, djeluje kao mašina

Nikola Jokić i sa povredom gazi sve pred sobom: Novi tripl-dabl, djeluje kao mašina

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Još jedna u nizu nevjerovatnih partija Nikole Jokića koji je povrijeđen vodio svoju ekipu do pobjede nad Minesotom.

Novi tripl dabl Nikole Jokića Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić prijavio je povredu zgloba pred meč sa Minesotom, ali je ipak nastupio i odveo svoju ekipu do sedme uzastopne pobjede. Na kraju, Denver je slavio 123:112, a Nikola Jokić je ponovo imao tripl-dabl učinak protiv svog omiljenog čuvara - kažu i jednog od najboljih defanzivaca NBA lige - Rudija Gobera.

To ne važi za Jokića kada igra protiv njega, tako da je utakmicu završio sa 27 poena, 12 skokova i deset asistencija, što mu je inače već sedmi tripl-dabl učinak ove sezone. Samo još četvorica imaju više od jednog, odnosno po dva.

Nikola Jokić tripl-dabl protiv Minesote
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

I ovoga puta Jokić je dobro šutirao, bio je iznad 50 odsto iz igre uprkos pomenutoj povredi (8/15), a zanimljivo je da je pogodio i tri trojke iz šest pokušaja. Imao je i dvije ukradene lopte i jednu blokadu, dok je šest lopti "prodao", dok je napravio i četiri faula za 42 minuta na parketu.

U Jokićevom timu po 23 poena dala su trojica košarkaša - Marej, Hardavej Džunior (koji je starter umjesto povrijeđenog Brauna) i Gordon, dok je Pejton Votson ubacio 12 poena - isti igravši umesto Kema Džonsona.

Što se tiče Minesote, najefikasniji su bili Rendl i Edvards sa po 26 poena, a Rid je dodao 19 sa klupe.

NBA rezultati 16. novembar

  • Klivlend - Memfis 108:100
  • Šarlot - Oklahoma 96:109
  • Indijana - Toronto 111:129
  • Milvoki - L.A. Lejkers 95:119
  • Minesota - Denver 112:123

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC