Nikola Jokić i sa povredom gazi sve pred sobom: Novi tripl-dabl, djeluje kao mašina

Još jedna u nizu nevjerovatnih partija Nikole Jokića koji je povrijeđen vodio svoju ekipu do pobjede nad Minesotom.

Nikola Jokić prijavio je povredu zgloba pred meč sa Minesotom, ali je ipak nastupio i odveo svoju ekipu do sedme uzastopne pobjede. Na kraju, Denver je slavio 123:112, a Nikola Jokić je ponovo imao tripl-dabl učinak protiv svog omiljenog čuvara - kažu i jednog od najboljih defanzivaca NBA lige - Rudija Gobera.

To ne važi za Jokića kada igra protiv njega, tako da je utakmicu završio sa 27 poena, 12 skokova i deset asistencija, što mu je inače već sedmi tripl-dabl učinak ove sezone. Samo još četvorica imaju više od jednog, odnosno po dva.

I ovoga puta Jokić je dobro šutirao, bio je iznad 50 odsto iz igre uprkos pomenutoj povredi (8/15), a zanimljivo je da je pogodio i tri trojke iz šest pokušaja. Imao je i dvije ukradene lopte i jednu blokadu, dok je šest lopti "prodao", dok je napravio i četiri faula za 42 minuta na parketu.

U Jokićevom timu po 23 poena dala su trojica košarkaša - Marej, Hardavej Džunior (koji je starter umjesto povrijeđenog Brauna) i Gordon, dok je Pejton Votson ubacio 12 poena - isti igravši umesto Kema Džonsona.

Što se tiče Minesote, najefikasniji su bili Rendl i Edvards sa po 26 poena, a Rid je dodao 19 sa klupe.

