Ovo se desi kad hoćete da zakucate preko Jokića: Pogledajte kako se Rudi Gober obrukao

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Pogledajte sjajnu reakciju Nikole Jokića koji je čekao Rudija Gobera i nije se pomjerio kada je Francuz naletio na njega.

Gober pokušao da zakuca preko Jokića pa se obrukao Izvor: Twitter/BrickCenter_

Nikola Jokić odveo je prethodne noći svoj Denver do nove pobjede na gostovanju uvijek neugodnoj Minesoti (123:112). Uprkos tome što je igrao sa povredom, Jokić je opet zabilježio tripl-dabl (27 poena, 12 skokova i deset asistencija), međutim potez meča nije se pisao u statistici.

U jednom duelu sa Rudijem Goberom, igračem koji ima nekoliko nagrada za najboljeg defanzivca NBA lige, Jokić je pokazao da nije ni on tako loš u odbrani.

Kada je Gober primio loptu malo dalje od koša i vidio da ima dosta prostora ispred sebe, odlučio je da se "zaleti" i da zakuca preko Nikole Jokića što se ispostavilo kao loša ideja. Jokić je samo stao, pretvorio se u zid, a Gober nije mogao da ga pomjeri i izgubio je loptu. Pogledajte kako je to izgledalo:


Zbog ovog poteza i navijači se smiju Goberu koji inače nije naročito dobar s loptom u rukama, posebno daleko od koša, tako da je bilo vrlo naivno očekivati da će moći da postigne poene pored Jokića kome uglavnom prišivaju titulu nezainteresovanog u odbrani.

Baš zbog toga što je drastično popravio svoju igru u odbrani, kao i čitav tim Denvera koji ima sedam pobjeda u nizu, može da se priča o tome da su i legitimni kanididati za šampionski prsten NBA lige.

Nikola Jokić tripl-dabl protiv Minesote
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

NBA rezultati 16. novembar

  • Klivlend - Memfis 108:100
  • Šarlot - Oklahoma 96:109
  • Indijana - Toronto 111:129
  • Milvoki - L.A. Lejkers 95:119
  • Minesota - Denver 112:123

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

