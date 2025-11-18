Nikola Jokić se igra dok pljušte saopštenja o njemu: NBA liga mu se ponovo poklonila

Nikola Jokić ponovo je proglašen za igrača nedjelje u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić proglašen je najboljim igračem Zapadne NBA konferencije drugu nedjelju zaredom. U sedmici od 10. do 16. novembra imao je nestvaran učinak od 39 poena, 13 skokova i osam asistencija u prosjeku.

Njegov tim je u tom periodu ostvario tri pobjede, protiv Sakramento Kingsa (122:108), kada je ubacio 35 poena, zatim protiv Los Anđeles Klipersa (130:116), kada je ubacio čudesnih 55 poena, a potoim i protiv Minesota Timbervulvsa (123:112), kada je postigao 27, uz neizbježni tripl-dabl.

Sa njim na čelu, Denver Nagetsi imaju za sobom sedam pobjeda u nizu, kao i skor 10-2. U ovom trenutku na tabeli Zapadne konferencije samo je Oklahoma uspješnija, sa učinkom 13-1.

NBA liga je i ove nedjelje odluku o igraču nedjelje saopštila na zvaničnim nalozima, kao i to da je na drugoj strani lige za igrača nedjelje u Istočnoj konferenciji proglašen Džejlen Džonson (23), krilni košarkaš Atlante koji je u tri uzastopne pobjede svog tima prosječno postizao 24 poena uz 12 skokova po meču i 9,3 asistencija. Njegovi Houksi su na četvrtom mjestu tabele Istočne konferencije, sa učinkom 9-5.

Denver će ove sedmice igrati četiri utakmice, u utorak ujutru protiv Čikaga kod kuće (3 časa), u četvrtak protiv posrnulih Nju Orleans Pelikansa u gostima (2.00), u subotu ujutru od 3.30 protiv Hjustona u gostima i protiv Sakramento Kingsa u nedjelju od 4 časa ujutru.