Nikola Jokić odbacio konstataciju da se Alperen Šengun ugleda na njega: "On je dovoljno dobar da ima svoju priču"

Nikola Jokić objasnio je novinarima da je vrijeme da prestanu da porede Alperena Šenguna sa njim i da je on odličan igrač. Pohvalio je i Pejtona Votsona.

Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl (28, 12as, 11sk) i donio Denveru pobjedu protiv Nju Orleansa (125:118). Po završetku meča je stigao i da održi lekciju novinarima zbog poređenja sa Alperenom Šengunom, ali i da pohvali svog saigrača Pejtona Votsona koji je upisao rekord karijere (32, 12sk).

"Pelikansi su imali dobru energiju, mi smo sporo počeli meč i imali dvocifren minus, kao protiv Čikaga. Našli smo način, napravili seriju za kraj poluvremena i u drugom dijelu smo kontrolisali dešavanja na terenu i dobili meč", počeo je Jokić.

Potom je krenuo da hvali svog saigrača Votsona koji je pokazao da može ozbiljno da se računa na njega.

"Bio je veoma dobar, napadao je reket, dao je i pet trojki, dobro je šutirao. Bio je otvoren, stvarno je imao dobro veče."

Našao se Pejton u startnoj petorci, usljed problema sa povredama i izostanka Kristijana Brauna i Erona Gordona.

"Neki su van tima, drugi moraju da uskoče, nema tu drugih opcija. Igra dobro, stvaraće dobre stvari i nalazićemo drugačije načine da utičemo na igru."

"Ne želim da ljudi to pričaju"

Pitali su novinari Jokića i da li mu je čudno da vidi generaciju igrača koja se ugleda na njega i spomenuli su ime Alperena Šenguna. Srbin ih je odmah ispravio.

"Mislim da je talentovan, povezuju nas, ali je on nevjerovatan igrač. Možete da vidite neke sličnosti, ali ne želim da ljudi vide njega i da kažu da je on kao ja. Mislim da je dovoljno dobar igrač da ima svoju priču", jasan je Jokić.

"Postoji sličnost između nas"

Sve je krenulo od pitanja za Derika Kvina koji je bio najbolji u timu Pelikansa (30, 9sk, 4as). On je i sam priznao da se ugleda na Jokića i da igra slično kao on.

"Veoma je dobar, ima neke poteze, vješt je. Ima neobičan način igre, sjajan dodir ima blizu obruča, veoma je dobar, lijepo je vidjeti nekog drugačijeg. Možda mi je rekao nešto, nisam ga čuo. Da li vidim sličnosti? Rekao bih da sam ja malo viši, ali da postoji sličnost u stilu, spor, vješt, mogu da vidim to."

Priznao je Nikola da mu prija to što se neki novi, nadolazeći igrači, ugledaju baš na njega.

"Da, naravno. Dobar je osjećaj da ostaviš neki trag iza sebe, da se igrači ugledaju na tebe i da žele da te kopiraju."

Na kraju su ga pitali i da li su možda njega poredili sa nekim drugim igračima kada je počinjao.

"Ne znam, ne mislim da je bilo tako. Gledao sam Borisa Dijaa, Lamara Oldriža, Tima Dankana", zaključio je Jokić.

