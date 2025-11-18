Amerikanac pobjesnio, urlao zbog Jokića: "On je najprecjenjeniji NBA igrač ikad, šta ga hvalite?"

Po mnogima je Nikola Jokić najbolji košarkaš NBA lige. Neki pak smatraju da je - balast za svoj tim.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/Instagram/ratedrsports_/Printscreen

Nikola Jokić igra nevjerovatnu sezonu i dominira u svim mogućim parametrima, ali to nije svima dovoljno da mu priznaju da je najbolji košarkaš NBA lige. Neki poput Mukija Džounsa neće da mu priznaju ni da je dobar uopšte.

Amerikanac koji ima svoj podkast u kome je već nekoliko puta kritikovao igru trostrukog MVP-a NBA lige sada je istakao da je Nikola Jokić najgori defanzivac NBA lige i da zbog toga ne može da bude lider Denvera.

"Jokić je najprecjenjiji košarkaš u istoriji NBA brate. Sjedite tu i hvalite njegove pasove, sjedite tu i hvalite analitičare, njegovu statistiku... Sjedite tu i pričate da je najbolji košarkaš na svijetu, a on ne pruža ništa u odbrani svako veče", naglasio je Muki Džouns.

Šta zamjera Jokiću?

Ove sezone Nikola Jokić prosječno daje 29.2 poena uz 13,4 skoka i 11,1 asistenciju po meču, ali ni to izgleda nije dovoljno. Traži Muki Džouns da bude aktivniji u defanzivi...

"Kako si centar sa tolikom visinom koji bi trebalo da pomaže u odbrani, a ti si jedan od najgorih defanzivaca u NBA. Jedan od najgorih defanzviaca svoje generacije. Ne možeš da utičeš na šuteve, ne možeš vertikalno da braniš koš... Ovaj čovjek, Nikola Jokić, je smanjio potencijal svog tima zbog toga što je jako loš defanzivno", rekao je Muki Džouns.