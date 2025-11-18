Jokić i trener Adelman kao da su se dogovorili: Dok svi napadaju Kema Džonsona, morali su ovo da kažu

Nakon slabijih igara Kem Džonson je bio na meti kritika, a Nikola Jokić i trener Dejvid Adelman morali su da reaguju i hrabre ga.

Izvor: Pritnscreen/YouTube/DNVR Sports

Često se kaže da je Nikola Jokić "desna ruka" svog trenera Dejvida Adelmana, ranije Majkla Melouna, ali to nije slučaj samo na terenu. Jokić ima daleko veću ulogu u Nagetsima i mora da drži i svlačionicu srećnom i zadovoljnom, dok poseban zadatak ima oko košarkaša koji su tek stigli i privikavaju se na novu sredinu.

Tako je Jokić preuzeo odgovornost za Kema Džonsona koji je došao u trejdu za Majkla Portera Džuniora i od početka mu je bio govorio da "igra svoju igru" i da se ne prilagođava na Denverov stil - sve će se to poklopiti. Za sada nije, a čini sa da je problem za Džonsona i što Porter igra fantastično u Bruklinu, bolje nego u Nagetsima, tako da je i na njemu sada još veći pritisak koji je javnost već ispoljila.

Zato su Jokić i Adelman, poslije Džonsonove najbolje partije od dolaska u Denver, dali gotovo istovjetne izjave poslije poraza od Čikaga (130:127). Neki bi rekli - možda su se i dogovorili.

Šta su rekli Jokić i Adelman?

Izvor: magn Images / ddp USA / Profimedia

"Bio je dobar, pogađao je, trčao je... Bio agresivan i dobro je da je tu. Defanzivno je jako dobar. Ništa drugo nemam da kažem, došao je težak period i mi znamo da je Kem Džonson sjajan igrač, tako da nekada samo treba da prođemo kroz tu fazu. Nije to ništa što nas brine", rekao je Nikola Jokić na konferenciji za medije na kojoj ga je iznenadilo pitanje iz Mađarske.

Trenutno, Kem Džonson je na prosjeku od 8,2 poena i 2,8 skokova po meču, što je daleko ispod dana u Netsima, dok je Porter popravio brojke u Bruklinu i ima 23,2 poena, 7,7 skokova i tri asistencije po meču

I njegov trener Dejvid Adelman je u istom tonu govorio o Džonsonu: "Kem je bio dobar. Šutirao je ono što mu govorimo da šutira. Strpljivi smo s njim. Imao je samopouzdanja i nadamo se da će ga to lansirati dalje. Najvažnije je da uzme ono što je tu, kao i svi ostali igrači, mogu da se nađu pozitivne stvari i da napreduješ", naglasio je trener Adelman koji je inače bio razočaran kako je njegova ekipa odigrala u odbrani na ovom meču.

Inače, baš je Kem Džonson jedan od najboljih igrača Denvera ove sezone u odbrani i pomogao je da njihov defanzivni rejting bude četvrti u celoj NBA, a znamo koliko su Nagetsi kuburili sa tim.