Deveti tripl-dabl Nikole Jokića u NBA sezoni: Dominacija Srbina, a usput je "otključao" saigrača iz Denvera

Deveti tripl-dabl Nikole Jokića u NBA sezoni: Dominacija Srbina, a usput je "otključao" saigrača iz Denvera

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić nastavlja da dominira u NBA ligi, upisao je još jedan tripl-dabl, deveti od početka sezone i donio pobjedu Denveru protiv Nju Orleansa. Uspio je da "otključa" i Pejtona Votsona.

nikola jokic tripl dabl protiv nju orleansa Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i nema namjeru da stane. Donio je pobjedu Denveru protiv Nju Orleansa (125:118) i to uz još jedan tripl-dabl. Za 34 minuta na parketu bio je dvocifren u tri kolone, a do toga je došao već poslije tri četvrtine, sam je do kraja to dodatno "podebljao" - 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova. I ne samo to, uspio je da "otključa" i saigrača.

Efikasniji od njega bio je samo jedan čovjek i to ne neko na koga ste navikli, već Pejton Votson. On je takođe na parketu proveo 34 minuta i upisao rekord karijere - 32 poena, 12 skokova. Najveći broj asistencija došao je naravno od strane srpskog centra koji ga je pronalazio često.

Pratili su ih Džamal Marej (16, 8as), Kameron Džonson (14, 5as) i Jonas Valančijunas (14, 7sk). U domaćem timu najbolji su bili Derik Kvin (30, 9sk) i Trej Marfi (23, 5 ukradenih lopti).

Dejvid Adelman je iskoristio priliku da raspodjeli minutažu i da odmori nosioce, Valančijunas je igrao 16 minuta, a koliko je ovo bitna pobjeda za Denver govori i to da je ostvarena bez dvojice startera - Kristijana Brauna i Erona Gordona.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:33
Nikola Jokić o Ol-Staru
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

